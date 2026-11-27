Vous êtes sans doute déjà tombé sur les frasques de WhistlinDiesel, un Youtubeur américain devenu célèbre en torturant les voitures y compris les plus chères. Il possédait par exemple une Ferrari F8 Tributo qu’il s’amusait à conduire sur la terre dans la nature et qui a fini par prendre feu dans un champ.

WhistlinDiesel s’est aussi amusé à torturer sur tous les terrains possibles un Mercedes-AMG G63, qui a tout simplement terminé dans le broyeur d’une casse après avoir été jeté du haut d’une falaise avec du béton coulé dans son habitacle. Ou encore, à maltraiter de toutes les façons possibles un Tesla Cybertruck en compagnie d’un pick-up Ford F-Series pour voir si le 4x4 électrique pouvait tenir le choc face à un modèle thermique.

Et maintenant, une Koenigsegg Regera !

Cette fois, le « test de durabilité » utilise une voiture encore plus chère et élitiste : une Koenigsegg Regera, cette supercar hybride dont le prix de vente se situe au-dessus des trois millions d’euros. C’est d’ailleurs l’une des voitures homologuées pour la route qui accélère le plus fort de toute l’histoire sur l’exercice du 0 à 400 km/h, grâce à son V8 électrifié de plus de 1 500 chevaux.

La voiture lui est prêtée par Steve Hamilton, un riche collectionneur de supercars qui s’est beaucoup plaint récemment de la fiabilité des Koenigsegg qu’il a possédé. Il projette de faire un gros travail sur cette Regera bleue et a donc donné carte blanche à WhistlinDiesel pour la torturer avant sa reconstruction avec deux limites : celle de ne pas abimer sa monocoque carbone, ni le pare-brise qui vaut plus de 40 000 dollars à lui tout seul.

Comme vous pourrez le constater, tout ne s’est pas passé comme prévu pour la supercar suédoise. Et même si certains vont trouver absolument scandaleux le fait de traiter de cette façon de telles voitures, voir des machines aussi chères et élitistes utilisées comme si elles n’étaient que de vulgaires tas de ferraille a tout de même quelque chose de fascinant à voir. Et d’ailleurs, on se rend compte que ces autos sont finalement capables d’endurer des choses terribles malgré leur fragilité réputée !