Une modeste citadine électrique chinoise a battu la Renault 5 en Europe, mais c’est une anomalie purement conjoncturelle

6 119 exemplaires écoulés. Voilà les chiffres de ventes assez spectaculaires de la Leapmotor T03 sur le dernier mois de février 2026 en Europe d’après les données de DataForce communiquées par les journalistes d’Automotive News, qui placent la petite Chinoise pour la première fois devant la Renault 5 (5 265 unités écoulées sur la même période) et proche du trio de tête (6 443 Tesla Model 3, 8 378 Skoda Elroq et 10 863 Tesla Model Y).

Même si l’auto est désormais distribuée officiellement sur le Vieux Continent par Stellantis comme tous les autres modèles de la marque Leapmotor, il s’agit d’un résultat surprenant pour cette petite T03 qui se limitait jusque-là à des volumes bien plus faibles.

L’explication vient d’Italie

Il faut en fait chercher du côté de l’Italie pour comprendre l’origine de ce « tsunami » de Leapmotor T03 en Europe sur le mois de février 2026. A l’automne dernier, le gouvernement italien avait mis en place d’énormes aides à l’achat de voitures électriques neuves dans le pays. Concernant la Leapmotor T03, il était possible d’en faire baisser le prix d’achat jusqu’à 4 900€ au lieu de 18 900€.

Les clients se sont donc rués sur ce modèle de l’autre côté des Alpes et beaucoup d’entre eux ont été livrés pendant le mois de février. Car 77 % des livraisons européennes de la T03 en février 2026 concernaient des exemplaires envoyés en Italie. Attendons-nous donc aussi à découvrir bientôt des chiffres excellents pour la Dacia Spring, qui était proposée en Italie à partir de 3 900€ grâce à cette même politique fiscale !

En France, c’est 16 900€

En France, la Leapmotor T03 est toujours disponible à partir de 16 900€ après remise du constructeur. Mais elle va bien évidemment souffrir de l’arrivée de la fameuse nouvelle Renault Twingo, dont l’addition pourra descendre jusqu’à 13 750€ pour les acheteurs aux revenus les plus faibles une fois le bonus écologique français (prime CEE) déduit. Sans le bonus, la Twingo reste évidemment bien plus cher : à partir de 19 490€ dans sa version de base.