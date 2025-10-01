En Italie, des Leapmotor et Dacia au prix d'un vélo électrique!

L’Italie est l’un des pays d’Europe les plus réticents à l’électrification, avec une part de marché de 5,2% depuis le début de l’année, près de trois fois inférieure à la moyenne européenne. C’est dans ce contexte que les pouvoirs publics débloquent 597 millions d’euros destinés à alimenter un dispositif d’aide à l’achat de petites voitures électriques dont le montant atteint, pour le client, la coquette somme de 11 000 €! Les automobilistes doivent pour cela mettre à la casse une voiture de 10 ans ou plus (normes Euro 5 ou antérieures), et la mesure est applicable aux familles modestes et vivant dans des zones urbaines de 50 000 habitants et plus.

Seuls deux constructeurs jouent le jeu, à savoir Leapmotor et Dacia, dont les T03 et Spring sont fabriquées en Chine. Par la grâce des subsides officiels et d’aides accordées par les constructeurs eux-mêmes, la T03 voit son prix de base passer de 18 900 à 4 900 €, et la Spring de 17 900 à 3 900 €! Des taris ridiculement bas, puisqu’inférieurs à ceux d’un vélo électrique un peu haut de gamme.

Pour autant, le représentant italien d’une marque concurrente, interrogé par Automotive News, souligne que les restrictions géographiques et financières pourraient freiner le succès d’un dispositif qui selon lui pourrait ne pas remplir tous ses objectifs d’ici le mois de juin 2026, quand prendra fin l’opération. Mais d’après les estimations du média, 60 000 voitures pourraient tout de même trouver preneur dans l’intervalle.