Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Dacia Spring

Le starter de 7h00

En Italie, des Leapmotor et Dacia au prix d'un vélo électrique!

Dans Ecologie / Electrique / Politiques environnementales

Pierre-Olivier Marie

0  

Les pouvoirs publics italiens cherchent à verdir le parc automobile du pays, et y mettent les moyens avec un dispositif qui relègue notre leasing social électrique au rang de plaisanterie.

En Italie, des Leapmotor et Dacia au prix d'un vélo électrique!

L’Italie est l’un des pays d’Europe les plus réticents à l’électrification, avec une part de marché de 5,2% depuis le début de l’année, près de trois fois inférieure à la moyenne européenne. C’est dans ce contexte que les pouvoirs publics débloquent 597 millions d’euros destinés à alimenter un dispositif d’aide à l’achat de petites voitures électriques dont le montant atteint, pour le client, la coquette somme de 11 000 €! Les automobilistes doivent pour cela mettre à la casse une voiture de 10 ans ou plus (normes Euro 5 ou antérieures), et la mesure est applicable aux familles modestes et vivant dans des zones urbaines de 50 000 habitants et plus.

3 900 € pour une Dacia Spring, c'est cadeau.
3 900 € pour une Dacia Spring, c'est cadeau.

Seuls deux constructeurs jouent le jeu, à savoir Leapmotor et Dacia, dont les T03 et Spring sont fabriquées en Chine. Par la grâce des subsides officiels et d’aides accordées par les constructeurs eux-mêmes, la T03 voit son prix de base passer de 18 900 à 4 900 €, et la Spring de 17 900 à 3 900 €! Des taris ridiculement bas, puisqu’inférieurs à ceux d’un vélo électrique un peu haut de gamme.

Pour autant, le représentant italien d’une marque concurrente, interrogé par Automotive News, souligne que les restrictions géographiques et financières pourraient freiner le succès d’un dispositif qui selon lui pourrait ne pas remplir tous ses objectifs d’ici le mois de juin 2026, quand prendra fin l’opération. Mais d’après les estimations du média, 60 000 voitures pourraient tout de même trouver preneur dans l’intervalle.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Dacia Spring

Dacia Spring

SPONSORISE

Actualité Dacia

Voir toute l'actu Dacia

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/