Une occasion pour les vacances : oui mais sans se ruiner

Compte tenu de ce budget, et des futures restrictions de circulation pour les modèles diesels, nous avons volontairement privilégié des motorisations essence, moins touchées par elles, et qui de plus, sont généralement moins kilométrées que les diesels.

Nous avons aussi défini plusieurs profils de "vacancier", afin d'orienter vers des modèles adaptés.

Vous partez à deux

Des vacances en amoureux, le top ! Mais inutile de voir grand, d'autant que le prix d'achat risque d'exploser si vous optez pour un gros véhicule. Une citadine, de préférence en cinq portes conviendra parfaitement.

Notre sélection

Ford Fiesta

Sous le capot de la citadine allemande un trois cylindres turbo de 100 ch à la fiabilité (presque) sans faille et qui se montre très vigoureux sans être trop gourmand en carburant soit moins de 7l/100 km en moyenne. Pour moins de 7 000 € vous pouvez même vous offrir la finition haut de gamme Titanium.

Vu une 1.0 100 ch Titanium de novembre 2013 avec 125 000 km au compteur pour 6 700 €

Quelques exemples d'annonces sur La Centrale

Peugeot 207

Les 95 ch sont bien suffisants pour affronter routes et autoroutes même avec quelques bagages à bord. En seconde main, l'offre en 207 est pléthorique mais attention aux vendeurs un peu trop gourmands. Ils jouent sur la notoriété de la citadine sochalienne pour gonfler les prix. Comparez les annonces !

Vu une 1.4 16 Vti 95 ch Premium de septembre 2011 avec 73 000 km à 6 700 €

Quelques exemples d'annonces sur La Centrale

Renault Clio 3

Rivale de la Peugeot 207, la Clio 3 est également très présente en occasion. Et sous la barre des 6 000 € on commence à trouver des versions restylées et animées par le bloc quatre cylindres 1.2 TCe de 100 ch. Un moteur qui offre davantage d'agrément et de sobriété (moins de 6l/100 km en moyenne) par rapport à l'ancien quatre cylindres. Et en 100 ch, il est fiable.

Vu une 1.2 Tce 100 ch Expression de février 2011 avec 86 700 km au compteur à 5 900 €

Quelques exemples d'annonces sur La Centrale

Vous partez en famille

Enfants en bas âge et leur siège bébé ou rehausseur, gamins ou ados... La place est de rigueur. Il est donc préférable de se tourner vers une familiale ou un monospace compact.

Notre sélection

Citroën C4

Moins plébiscitée que sa rivale la Peugeot 308, la compacte de Citroën n'en demeure pas moins un bon choix. Et cerise sur le gâteau, les tarifs en seconde main sont globalement plus attractifs. Spacieuse, elle accueillera aisément quatre personnes à bord. Sans compter le coffre, dont le volume (408 dm3) se montre l'un des plus vastes de la catégorie.

Vu une 1.2 Puretech 110 ch d'avril 2015 avec 90 000 km à 8 000 €

Quelques exemples d'annonces sur La Centrale

Dacia Lodgy

Lancé en 2012, le Lodgy attire davantage pour son rapport prix/prestations et ses sept places de série, que pour son look. Si l'esthétique vous importe peu, banco. D'autant qu'en ce qui concerne la fiabilité, il ne s'en sort pas trop mal, si l'on excepte le rappel pour consommation d'huile. Si il a été fait, la fiabilité redevient correcte. Ce bloc 1.2 115 ch affiche des performances sympa, vu que le Lodgy est assez léger. Côté offre, sans être pléthorique le choix est là.

Vu un 1.2 TCe 115 ch Ambiance de janvier 2014 et 90 000 km à 7 900 €

Quelques exemples d'annonces sur La Centrale

Seat Altea ou Altea XL

Plus séduisant que le Dacia Lodgy, le Seat Altea, existant dans une version longue baptisée XL, est également proposé à des tarifs attractifs. En essence, il est entre autres animé par un 1.2 TSI de 105 ch qui se montre plus robuste que les blocs TSI d'ancienne génération (faiblesse de la chaîne de distribution). Et côté consommation, elle est en dessous des 7l/100 km en moyenne.

Vu un Altea Style de janvier 2012 avec 75 000 km à 8 000 €

Quelques exemples d'annonce sur La Centrale

À deux avec votre chien ou vos vélos

De petite ou grande taille, votre chien vous suit. Et de la place il lui en faut tant pour son confort qu'au point de vue de sa sécurité et de la vôtre. Pas d'animal de compagnie, mais deux vélos ? Quelle que soit votre situation, visez un minispace, ludospace ou un break.

Citroën C3 Picasso

Sous ses formes rondelettes, ce minispace/ludospace cache une habitabilité honorable tant pour ses passagers que pour ce que l'on est amené à charger dans le coffre. Le grand hayon arrière facilite l'accès à des vélos ou à l'accueil de votre labrador. Côté motorisation, le bloc 1.4 Vti de 95 ch se montre assez polyvalent. Inutile de viser la version 1.6 Vti 120 ch, généralement vendue plus cher et davantage kilométrée.

Vu un 1.4 Vti 95 ch Confort de mars 2009 avec 108 000 km à 6 000 €

Quelques exemples d'annonces sur La Centrale

Dacia Logan MCV

S'il est un break familial compact au volume de coffre gigantesque, c'est bien la Dacia Logan. Elle a remplacé en 2013 la version MCV au look plus ''utilitaire''. Et pour ce qui est des tarifs en occasion, ils sont plus qu'attractifs. Si le bloc 90 ch est parfait pour un usage urbain, cette Logan ne rechignera pas à s'aventurer sur les routes de campagne. Pour le budget, on trouve cependant plus souvent des 1.2 16v 75 ch, moins fringant, mais tout aussi fiable.

Vu une 1.2 16v 75 ch Ambiance d'octobre 2013 avec 143 000 km à 6 000 €

Quelques exemples d'annonces sur La Centrale

Renault Clio 4 Estate

Animée par le petit trois cylindres 0.9l de 90 ch, la version break de la Clio 4 se montre très polyvalente tout en préservant la consommation de carburant avec à peine plus de 6l/100 km en moyenne. Apparue en avril 2013, elle est désormais très présente en seconde main et accessible sous la barre des 8 000 € et sans afficher de gros kilométrages en essence.

Vu une 0.9 TCe 90 ch Expression de mai 2013 avec 65 000 km à 7 800 €

Quelques exemples d'annonces sur La Centrale

Le bilan

Bonne route !

Pour vous, pas question de rogner sur le budget ''vacances'' pour acheter une voiture d'occasion pour partir. Notre sélection d'autos à moins de 8 000 € tombe à pic. Maintenant, c'est à vous de faire le meilleur choix en fonction de vos besoins. Et pour y parvenir, prenez le temps, au moment de l'essai, de vérifier, mètre à la main, l'habitabilité aux places arrière et la capacité du coffre...