La R5 Turbo 3E a fait plus que sensation lors de sa présentation officielle le 13 décembre 2024. Non sans raison. Version extrême, coursifiée et bodybuildée de la R5 électrique « civile », elle développe la bagatelle de 555 ch grâce à deux moteurs implantés dans les roues arrière, abat le 0 à 100 en 3,7 s., atteint 270 km/h et surtout, s’affiche au prix stratosphérique de 160 000 € (155 000 € pour les 500 premiers à l’avoir réservée).

Et s’il reste manifestement quelques exemplaires encore en vente sur les 1980 prévus au total (le site officiel propose de vous rappeler pour finaliser une commande), ils ne doivent plus être très nombreux, vu que le cap des 1 000 réservations avait été passé en juin 2025.

Alors pour qui voudrait en posséder une, sans revendre un rein, un oeil et un poumon, il existe (peut-être !) une solution. Elle nous viendrait de chez LEGO.

En passant par LEGO Ideas, le modèle pourrait devenir une réalité

Si vous ne le saviez pas, la marque de briques la plus célèbre du monde propose à ses fans le programme « Ideas ». Le principe est simple : tout un chacun peut fabriquer un objet avec les briques LEGO déjà existantes sur le marché, et proposer son « idée » au public sur un site dédié. Et les personnes qui apprécient l’idée, et qui souhaiteraient la voir se concrétiser, peuvent voter en faveur du projet.

Voici le lien pour participer au vote :

https://beta.ideas.lego.com/product-ideas/0098983c-0ded-4b57-a6a6-5bafc648d829

À partir de 10 000 participants ayant démontré leur intérêt, LEGO se fait un devoir d’étudier sérieusement la question de produire officiellement l’objet/la voiture/le monument/le personnage ! Vous l’aurez compris, un fan du modèle a fait le job pour les autres : son pseudo est Devon-Bricks, et le nombre de votes pour sa création vient de dépasser les 1 000. Voici ce qu’il écrit sur sa page de proposition de l’idée : « Fan absolu de Lego depuis mon enfance dans les années 80, j’ai maintenant le temps, l’espace et les moyens (à peine !) de m’y remettre. J’ai reconstruit tous mes anciens sets, y compris la voiture d’essai Technic classique, et je me suis lancé dans la création de MOC (My Own Creation), avec une passion pour les voitures classiques modernes, en particulier (sans surprise) celles des années 80 et 90. Franchement, la seule façon pour moi de posséder une petite sportive des années 80, c’est de la construire en Lego… J’adore aussi construire des modèles nouveaux et passionnants comme la Renault 5 Turbo 3E. Quelle machine ! »

Vous pouvez donc en moins de cinq minutes (il suffit de créer un compte sur le site LEGO) poser un vote sur sa réalisation, et croiser les doigts pour que les 10 000 soient atteints. Autant vous dire que votre serviteur a déjà fait sa B.A. D’autant que le modèle proposé impressionne par sa fidélité et son niveau de détail, en témoigne l’intérieur soigné et les parties ouvrantes. Regardez donc les photos !

Si le modèle était vraiment fabriqué par LEGO, il devrait être proposé à moins de 200 €, comme beaucoup de modèles automobiles déjà commercialisés par la firme danoise. On pourrait donc s’offrir 800 exemplaires faits de briques, pour le prix d’un seul à taille réelle.

Star des circuits ou star de votre étagère, à vous de choisir !