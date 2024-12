La nouvelle Renault R5 Turbo 3E est encore plus gonflée que l'ancienne Clio V6 !

L’organisation du groupe Renault paraît simple sur le papier : Dacia couvre le segment des voitures low-cost à la tarification la plus basse, Renault s’occupe des modèles de milieu de gamme et Alpine se réserve les modèles sportifs les plus puissants et chers. Dans cette logique, la récente Renault 5 E-Tech Electric est à la fois moins puissante et moins chère que l’Alpine A290, basée sur le même châssis.

Mais cette logique explose littéralement ce matin avec la présentation de la Renault R5 Turbo 3E dans sa version de série. Oui, on parle bien d’une version définitive du concept-car rigolo et un peu barré dévoilé en 2022. Une voiture qui sera « produite en série » et donc vendue, basée autour d’une « super-structure en carbone » et possédant deux moteurs électriques connectés à chacune des roues arrière permettant d’atteindre 500 chevaux en puissance maximale !

Plus folle que la Renault Clio V6

Vous ne rêvez pas, cette R5 à la carrure de supercar, largement inspirée des vieilles R5 Turbo et Turbo 2, va sérieusement être produite en série. Mais pas sous le badge Alpine alors que cela paraissait pourtant logique. Luca de Meo, qui avait récemment affirmé qu’il étudiait la faisabilité d’une version de série du concept-car Turbo 3E, semble ainsi s’autoriser une petite folie totalement hors catégorie avec cette nouvelle auto dont on ignore pour l’instant les détails techniques (s'agit-il d'un modèle homologué pour la route ou réservé au circuit ?). On sait juste qu’elle abattra le 0 à 100 km/h en « près de 3 secondes » et qu’elle enverra sa puissance aux seules roues arrière. Ce qui promet des glisses bien fumantes avec un tel niveau de puissance…

Sur le papier, c’est encore plus fou que la Renault Clio V6 commercialisée de 2000 à 2005 avec son moteur en position centrale arrière de 255 chevaux dans sa version restylée. Et très au-dessus de l’Alpine A290 actuelle et de ses 220 chevaux, qui nous a laissé un petit goût amer lors de notre premier essai malgré d’indéniables qualités dynamiques objectives.

En attendant d’en apprendre plus sur cette Renault complètement folle, elle est à l’honneur dans une mini-série diffusée sur Amazon Prime Video : « Anatomie d’un Come-back ».