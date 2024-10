Le délire de la Renault 5 Turbo électrique est de retour

Dans la hierarchie du groupe Renault, la marque au losange propose des voitures « gentilles » et Alpine s’occupe des versions sportives. Ainsi, la toute nouvelle Renault 5 E-Tech Electric se contente de 150 chevaux dans sa version haut de gamme, là où l’Alpine A290 basée sur le même châssis commence à 180 chevaux et monte jusqu’à 220 chevaux.

Mais la R5 Turbo reste un truc un peu à part au sein du groupe Renault, sorte de fantasme mécanique revenant régulièrement sur le devant de la scène. La dernière fois, d’ailleurs, c’était en 2022 avec le concept Turbo 3E exposé au Mondial de l’automobile de Paris cette même année. Avec une carrosserie largement inspirée de la vieille R5 suralimentée à moteur central arrière et une mécanique 100% électrique de 375 chevaux.

Luca de Meo en rêve

A l’occasion du Mondial de l’automobile de Paris 2024 qui vient de fermer ses portes, le patron du groupe Luca de Meo a eu des mots plutôt surprenants au sujet de cette voiture qu’il rêve de voir arriver en petite série. Comme le relatent les journalistes de Mobilité Verte, il y pense toujours : « il faudrait trouver de quoi le financer dans nos budgets et ce serait parfait pour en faire le haut de gamme de Renault », lâche-t-il. Le patron du design du groupe Laurens Van den Acker, lui, précise que ce n’est « pas dans les priorités ».

Mais à l’heure où le groupe essaie de développer Alpine au maximum, on imagine mal comment une Renault 5 Turbo électrique plus puissante et radicale que l’A290 pourrait bénéficier à sa stratégie. Elle devrait donc rester dans le domaine du rêve.