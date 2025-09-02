Renault s'amuse de la guerre entre l'électrique et le thermique

Renault sera au salon de Munich 2025 avec un programme particulièrement important. Voyez donc : le constructeur français y dévoilera tout simplement la sixième génération de sa Clio, modèle pourtant toujours très apprécié de la clientèle européenne actuellement !

Mais cette toute nouvelle Clio ne sera pas la seule attraction du stand Renault en Allemagne : elle partagera la vedette avec la R5 Turbo 3E, cette version très spéciale de sa cousine électrique la R5 E-Tech Electric. Et pour l’occasion, la marque au losange prépare une vidéo réalisée avec Publicis, bénéficiant visiblement d’un gros budget de production.

La Turbo 3E contre la vieille Turbo ?

Dans la courte vidéo « teaser » dévoilée sur LinkedIn par le le « CMO » du groupe Renault Arnaud Belloni, on retrouve cette R5 Turbo 3E sur le circuit du Mans où elle côtoie celle dont elle s’inspire : la fameuse R5 Turbo du siècle dernier avec son quatre cylindres suralimenté installé en position centrale arrière.

Un duel semble se dessiner entre les deux modèles, sur la thématique de « l’électrique contre le thermique ». C’est même écrit en lettres de feu à la fin de la séquence. La vidéo complète sera présentée sur le stand Renault la semaine prochaine au salon de Munich.

Pour l’instant, le thermique se vend beaucoup mieux que l’électrique

Du côté des chiffres de vente en tout cas si on se réfère à la version « sage » de la Renault 5 électrique et sa vieillissante cousine thermique la Renault Clio, la voiture fonctionnant au carburant fossile l’emporte sur sa sœur électrique : sur les six premiers mois de l’année 2025, par exemple, la Clio s’est écoulée à 123 225 exemplaires contre 33 840 pour la R5. Mais la Turbo 3E risque de surclasser nettement son ancêtre thermique au registre des performances !