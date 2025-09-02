Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault R5 (2e Generation) Turbo 3e

Renault s'amuse de la guerre entre l'électrique et le thermique

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

0  

Renault va amener sa terrible R5 Turbo 3E au salon de Munich et pour l’occasion, la marque au losange prépare un duel « étincelant » entre sa nouvelle citadine surpuissante et sa glorieuse ancêtre. Alors, vous êtes plutôt électrique ou thermique ? Cette dernière phrase sert évidemment à mettre le feu aux poudres dans les commentaires.

Renault s'amuse de la guerre entre l'électrique et le thermique
La Renault R5 Turbo 3E se prépare visiblement à un duel contre son ancêtre thermique.

Renault sera au salon de Munich 2025 avec un programme particulièrement important. Voyez donc : le constructeur français y dévoilera tout simplement la sixième génération de sa Clio, modèle pourtant toujours très apprécié de la clientèle européenne actuellement !

Mais cette toute nouvelle Clio ne sera pas la seule attraction du stand Renault en Allemagne : elle partagera la vedette avec la R5 Turbo 3E, cette version très spéciale de sa cousine électrique la R5 E-Tech Electric. Et pour l’occasion, la marque au losange prépare une vidéo réalisée avec Publicis, bénéficiant visiblement d’un gros budget de production.

La Turbo 3E contre la vieille Turbo ?

Dans la  courte vidéo « teaser » dévoilée sur LinkedIn par le le « CMO » du groupe Renault Arnaud Belloni, on retrouve cette R5 Turbo 3E sur le circuit du Mans où elle côtoie celle dont elle s’inspire : la fameuse R5 Turbo du siècle dernier avec son quatre cylindres suralimenté installé en position centrale arrière.

Un duel semble se dessiner entre les deux modèles, sur la thématique de « l’électrique contre le thermique ». C’est même écrit en lettres de feu à la fin de la séquence. La vidéo complète sera présentée sur le stand Renault la semaine prochaine au salon de Munich.

Pour l’instant, le thermique se vend beaucoup mieux que l’électrique

Du côté des chiffres de vente en tout cas si on se réfère à la version « sage » de la Renault 5 électrique et sa vieillissante cousine thermique la Renault Clio, la voiture fonctionnant au carburant fossile l’emporte sur sa sœur électrique : sur les six premiers mois de l’année 2025, par exemple, la Clio s’est écoulée à 123 225 exemplaires contre 33 840 pour la R5. Mais la Turbo 3E risque de surclasser nettement son ancêtre thermique au registre des performances ! 

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Renault R5 (2e Generation) Turbo 3e

Renault R5 (2e Generation) Turbo 3e

SPONSORISE

Actualité Renault

Voir toute l'actu Renault

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/