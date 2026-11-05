Une tempête de grêle s’abat sur les supercars du Wynn à Las Vegas
Le prestigieux Concours at Wynn Las Vegas devait réunir quelques-unes des supercars les plus exclusives de la planète. Mais une violente tempête de grêle s’est invitée sur le parcours de golf, menaçant de transformer ce défilé de millions d’euros en cauchemar pour les collectionneurs.
Du 30 octobre au 1er novembre outre-Atlantique, le prestigieux Wynn Golf Club accueillait la cinquième édition du Concours at Wynn Las Vegas. Un rendez-vous réunissant certaines des automobiles les plus exclusives de la planète réparties en 14 catégories. Mais les festivités ont été perturbées par une violente averse de grêle immortalisée sur les réseaux sociaux.
Pour les propriétaires de ces bijoux mécaniques, le cauchemar est évident. Entre les carrosseries en aluminium, les panneaux en fibre de carbone et les peintures réalisées sur mesure, chaque impact peut se transformer en facture astronomique. De quoi donner quelques sueurs froides aux assureurs.
Les voitures les plus exclusives du monde à la merci des éléments
Cette édition promettait pourtant un plateau exceptionnel, avec Pagani, McLaren, Aston Martin, Bugatti ou encore Rolls-Royce. Des premières mondiales étaient également annoncées avant une parade sur le célèbre Strip de Las Vegas. Reste à déterminer l’étendue réelle des dégâts. Une chose est sûre : à plusieurs millions d’euros la supercar, quelques glaçons tombés du ciel suffisent à gâcher la fête.
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