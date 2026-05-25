La France grimace, mais l’Europe sourit. Alors que dans l’hexagone les ventes de voitures ont fléchi de 10,9 % au mois d’avril, celles du continent ont progressé de 6,4 %. Les ventes, compilées par le cabinet DataForce, prennent en compte l’UE évidemment, mais aussi le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège, puisque l’économie voit plus large que la politique.

Tout irait donc le mieux dans le vieux monde, puisque, même si la distribution dans l’hexagone automobile n’est pas au top niveau, les constructeurs de chez nous vendent leurs autos ailleurs. Ce serait s’arrêter à la surface des chiffres, car si l’on plonge un peu dans les statistiques de Dataforce, on se rend compte que les grands gagnants de l’opération sont chinois. Et pas que d’un peu.

Un trio de Chinois dévastateur

Car leurs ventes à eux ont progressé de 114 % le mois dernier, notamment grâce à l’irruption en France, et à l’affirmation sur le continent, d’un petit nouveau : Chery et ses marques Jaecoo et Omoda. Le groupe a vendu, sur 30 jours, 25 656 autos, ce qui d’emblée, le place dans le trio de tête des importateurs de l’empire du Milieu, puisque BYD a écoulé 28 186 voitures et Saic (MG) 30 074.

Ces constructeurs orientaux détiennent désormais près de 10 % des parts de marché en Europe. On tente de se rassurer en se disant que les marques chinoises profitent du boom de la voiture électrique, dont les ventes ont augmenté de 38 % en avril. Et on aurait tort.

Car les taxes douanières freinent légèrement leurs ardeurs en matière de tarif dans ce domaine. C’est sur les hybrides simples (+ 15 %) et les PHEV (+ 21 %) qu’ils réalisent également leurs conquêtes, ces modèles n’étant pas surtaxés. La preuve par Chery encore, qui n’importe aucune auto électrique en Europe, hormis le Jaecoo E5 dans la seule Espagne.

Les taxes ne rebutent pas les constructeurs de l’empire du Milieu

Et pourtant, avec ses hybrides et hybrides rechargeables seulement, et non surtaxés, il a augmenté ses ventes de 344 % en l’espace d’un an. C’est beaucoup, mais c’est moins que Leapmotor qui, pourtant ne vend que des VE qui souffrent de taxes, et qui malgré tout, signe le record de hausse sur le continent avec un taux effronté de + 423 %. Preuve en est que la barrière douanière européenne ne calme pas les ardeurs chinoises.

Pendant ce temps, chez Renault on se désole, avec une baisse de 3 %, alors que chez Stellantis on se console, avec une petite hausse de 4,3 %. Certes ses propres marques obtiennent des scores très positifs par rapport au losange, avec un joli + 19 % pour Fiat et 15 % pour Opel, mais dans la galaxie de 14 marques, ont inclus les résultats de Leapmotor. Ce qui explique, en partie cette réussite.