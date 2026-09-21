Venue du pape à Paris : découvrez le programme complet des animations prévues ce vendredi

Ce vendredi 25 septembre, dès midi, une demi-journée sera entièrement consacrée à la venue du pape Léon XIV, qui viendra saluer les Français lors d’une parade prévue dans l’après-midi. Pour célébrer et accueillir le Saint-Père, des louanges, des concerts et des fêtes populaires sont attendus.

Vous pourrez assister aux différentes animations gratuitement et sans réservation. Les seules consignes demandées au public sont de se présenter aux points de filtrage signalés à l’entrée de chaque zone, ouverts à partir de 12 heures, et de scanner l’un des QR codes affichés tout au long du parcours. Ceux-ci permettront d’accéder, depuis son téléphone, aux textes, aux prières et aux chants.

Une parade de 2,5 km

Lors de cette journée, le pape Léon XIV, devenu officiellement pape au début du mois de mai 2025, aura l’occasion de déambuler dans les rues de Paris à partir de 16 heures.

Pendant une heure, de 16 à 17 heures, le souverain pontife défilera dans la Ville Lumière sur un parcours de 2,5 km, à bord de sa papamobile. Il prendra son départ à l’église Notre-Dame-des-Champs pour rejoindre la place Saint-Michel, en passant notamment par le boulevard du Montparnasse.

Le public pourra assister à la parade depuis une zone entièrement piétonnisée et sécurisée, découpée en 12 zones d’accueil autonomes. Les spectateurs pourront ainsi y accéder pour saluer et célébrer le Saint-Père.

Chansons et fêtes sont au programme

Paris sera encore plus animé qu’à son habitude. Dès midi, la demi-journée devrait rassembler de nombreuses personnes venues assister à l’arrivée du pape Léon XIV et participer aux différentes animations. Voici le programme de l’après-midi.

À partir de 12 heures, les accès ouvriront et les festivités débuteront avec des louanges, des chants et des fêtes populaires. Jusqu’à 16 heures, plus de 50 groupes de musique amateurs et des centaines de bénévoles animeront les rues situées le long du parcours.

À 16 heures, à l’approche du Saint-Père, « l’atmosphère évolue vers un temps de recueillement, d’invocation à l’Esprit Saint et de préparation spirituelle ».

Puis, de 16 à 17 heures, le pape déambulera à bord de sa papamobile le long des 2,5 km de rues prévus pour la parade.

Après son passage, à 17 heures, la journée se clôturera par des prières, avant la réouverture progressive des voies.

Un accès gratuit

Pour assister à cette venue, aucun paiement ni aucune inscription ne sont nécessaires pour le public.

En revanche, les personnes souhaitant participer aux animations musicales doivent s’inscrire. Parmi les participants pouvant prendre part à ces animations figurent les chorales, les ensembles de louange, les fanfares, les groupes paroissiaux ou encore les formations de musiciens disposant d’une expérience dans l’animation.

Toutes les informations concernant le programme et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site Pape-France.