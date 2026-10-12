Voici les prix du nouveau Renault Trafic E-Tech électrique 

Petit à petit, le très prochain Renault Trafic E-Tech se dévoile. Après le style et la ligne, après les aspects techniques et les premières impressions, voici que Renault dévoile les tarifs de son totalement nouveau fourgon électrique. C’est au Mondial de l'auto de Paris que prix et finitions viennent tout juste de prendre la lumière. Même si ventes et déclinaisons ne sont pas toutes pour tout de suite…

Le Renault Trafic E-Tech le plus accessible est le fourgon L1H1 en finition Advance avec la petite batterie de 60 kWh et le chargeur 11 kW AC. Il est à 41 500 € HT. Ce modèle est certes le moins cher de tous, mais il ne sera pas en tête du peloton puisque commercialisé en début d’année prochaine seulement.

Le modèle immédiatement en vente, dans quelques semaines, est le même fourgon avec la batterie de 81 kWh. Le prix est alors de 47 000 € HT. En fait, cette règle s’applique à tous les modèles. Les versions avec la batterie de 81 kWh « longue autonomie » sont les premières mises sur le marché. Les versions avec la batterie 60 kWh « autonomie confort », et donc les moins chères, devront attendre quelques mois.

Deux finitions, deux autonomies

Dans le détail, le nouveau Renault Trafic E-Tech est proposé en deux niveaux de finition, Advance et Extra. Le premier accueille un équipement de série très correct avec notamment la climatisation manuelle, le démarrage main libre, la pompe à chaleur, la charge rapide DC, le chargeur V2L, le régulateur de vitesse adaptatif, le système multimédia avec écran 12,3'' ou encore la caméra de recul, l’aide au stationnement avant, arrière et latéral. À souligner que la zone de chargement est de série protégée par un plancher bois de 8 mm. Que reste-t-il donc au niveau supérieur ? Eh bien le niveau Extra propose en plus la climatisation automatique, le bureau mobile, le système de navigation avec les services Google intégrés, un V2L avec une prise 230 volts. Cette finition comprend également une trappe charge longue, dix anneaux d’ancrage latéral, et un second V2L avec prise 230 V.

Quelques options peuvent venir enrichir ces dotations. Ainsi le pack « conduite avancée 1 », comprenant les rétroviseurs électriques et dégivrants, et rabattables, la caméra 360°, le système de surveillance périphérique et la rétrovision arrière permanente est disponible au prix de 600 € HT.

Le Trafic E-Tech est proposé avec deux niveaux de finition mais aussi deux niveaux d’autonomie, selon la batterie de 60 ou 81 kWh. La première apporte une autonomie de 350 kilomètres en cycle WLTP et jusqu’à 510 kilomètres en cycle WLTP City. La seconde affiche une autonomie de 470 km en WLTP et jusqu’à 690 km en WLTP City, selon le constructeur, les homologations étant toujours en cours.

La grille tarifaire du Trafic obéit à des règles très simples : le passage du L1 au L2 coûte 1 000 € HT, passer d’une finition à l’autre représente 2 000 € HT de plus et le choix de la batterie, petite ou grosse, se traduit par un surcoût de 5 500 € HT. Ainsi, un Trafic E-Tech L1 60 kWh Advance est vendu à partir de 41 500 € HT. Son équivalent en Extra est à 43 500 € HT. Un Trafic E-Tech L2 81 kWh Advance est à 48 000 € HT. Et à 50 000 € HT en Extra.