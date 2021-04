Voiture électrique : la situation inquiétante des bornes de recharge

La Cour des comptes de l'Union européenne n'y va pas de main morte avec la gestion de l'Europe et des Etats du déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. L'UE s'était fixé un objectif à un million de bornes d'ici 2025, mais nous n'y serons clairement pas selon la Cour, qui rappelle que leur nombre est passé de 34 000 (2014) à 250 000 (2020). C'est bien, mais très insuffisant pour atteindre le million d'ici quatre ans. Pour y arriver, il faudrait installer 150 000 bornes par an jusqu'en 2025, soit... 3000 chaque semaine.

Et ce n'est pas le seul problème. La Cour précise que 70 % des bornes de recharge en Europe se situent dans seulement 3 des 27 pays membre : Allemagne, France et Pays-Bas. La très parlante carte de Ionity, notamment, montre un déploiement centré sur les trois ou quatre pays principaux de l'Ouest de l'Europe. Les autres, plus à l'Est, devront se débrouiller pour atteindre les objectifs de réduction des émissions des transports. Sans bornes, leurs citoyens ne pourront pas adopter la voiture électrique, c'est aussi simple que cela.

Pour l'heure, la part des véhicules rechargeables (hybrides et électriques) sur les routes est très faible : 0,8 % en France, et à peine 3 % en Norvège. Autant dire pas grand-chose. Mais il n'empêche que la croissance est bien là, et que les catalogues de constructeurs évacuent doucement les autos à moteur à combustion unique. Dès lors, l'Europe va devoir prendre le taureau par les cornes pour proposer un vrai réseau de bornes dense, au même standard, accessible à tous les Européens et dont l'accès est normalisé, notamment au niveau du paiement. Pour l'instant, même si le standard de prise (Type 2/CCS pour l'Europe) est bien acté, nous n'y sommes pas du tout.