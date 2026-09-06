Voitures de légende et animations inédites : ne manquez pas ce grand rendez-vous du patrimoine !

Entre expositions, visites de musées, concours d’élégance et animations, la Fédération Française des Véhicules d’Époque s’associe une nouvelle fois aux Journées Européennes du Patrimoine (JEP) afin d’exposer et de raconter l’histoire des voitures et motos anciennes, mises à l’honneur par des collectionneurs et des passionnés.

« Le patrimoine roulant représente un capital inestimable, tant par l’histoire qu’il transmet au fil des années que par les savoir-faire d’excellence nécessaires pour entretenir ces véhicules. Il constitue également une formidable aventure humaine et technique », explique Philippe Beaussier, responsable des JEP à la FFVE.

Des expositions partout en France

Durant les deux journées consacrées aux différentes manifestations, les 19 et 20 septembre, des lieux d’accueil pour les véhicules d’époque (automobiles, motos, véhicules utilitaires, militaires, de pompiers ou agricoles) seront proposés au niveau national par La Demeure Historique.

Lors de la dernière édition, en 2025, plus de 215 sites avaient ouvert leurs portes au public à l’occasion des JEP, permettant de faire rayonner le patrimoine automobile partout en France.

Parmi les manifestations déjà annoncées cette année, les visiteurs pourront notamment découvrir la Fête de l’Automobile à La Ciotat (13), les 100 ans d’Ydral à Uzerche (19), une exposition et un défilé d’engins agricoles à Beaujeu (69), une exposition de voitures d’avant-guerre au château de Girecourt à Girecourt-sur-Durbion (88), la Galerie du camion à Montceau-les-Mines (71), un concours d’élégance à Juigné-sur-Sarthe (72), ou encore une exposition d’anciens véhicules de pompiers au château de Rambouillet (78).

Une plaque de rallye au profit d’Handi Rally Passion

En plus de toutes ces expositions et animations, il sera une nouvelle fois possible de collectionner une plaque de rallye dédiée à cette édition des Journées Européennes du Patrimoine.

Une partie des bénéfices récoltés grâce à la vente de ces plaques sera reversée à l’association Handi Rally Passion, qui permet à des personnes en situation de handicap de découvrir le monde du rallye historique. Les plaques sont proposées au tarif de 7 € pour les automobiles et de 5 € pour les motos.

Toutes les informations concernant les manifestations et leur actualisation sont disponibles sur le site de la FFVE.