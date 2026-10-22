Jamais elles n’ont eu autant de succès en France. Depuis le mois de mai, leur part de marché ne cesse de progresser, atteignant même un record de 42 % en septembre dernier !

Cela signifie-t-il que toutes les barrières de la mobilité électrique sont tombées ? Prix, autonomie, recharge : de nombreux facteurs semblent désormais admis par les automobilistes. Il reste toutefois la notion de la robustesse mécanique, comme nous l’avons constaté notamment lors du Mondial de l’automobile, où vous étiez nombreux à nous interroger sur ce point.

La batterie demeure le sujet le plus sensible, c’est pourquoi les constructeurs s’accordent pour proposer des garanties de 8 ans ou 160 000 km en moyenne. En revanche, ils se montrent nettement moins bavards sur la motorisation. D’ailleurs, le site du gouvernement n’aborde pas cet élément lorsqu’il évoque la longévité des voitures électriques. Et pour une bonne raison : ce composant ne pose aucun problème majeur.

Par rapport à un moteur thermique, son homologue à watts est bien plus simple. La technologie n’a rien d’une "usine à gaz", le montage est simplifié et seule une dizaine de pièces sont en mouvement, le tout sans usure majeure. Le discours des constructeurs se veut logiquement rassurant, tout en restant prudent. Hyundai indique sur son site qu’un « moteur électrique peut rouler jusqu’à 300 000 km sans souci majeur. » Renault évoque une mécanique « très fiable » et précise qu’elle peut « fonctionner sur des centaines de milliers de kilomètres, avec peu d’entretien. » Il est vrai qu’en plus d’être fiable, un électromoteur ne nécessite pas une révision tous les 30 000 km.

Le million !

De son côté, EDF va plus loin : « Le moteur de votre voiture électrique n’est pas la pièce qui devrait vous lâcher en premier. En effet, pour un usage quotidien, compris entre 30 et 40 km par jour, soit 20 000 km par an, le moteur est à même de fonctionner pendant 50 ans. La durée de vie d’un moteur de voiture électrique moderne permet de parcourir plusieurs millions de kilomètres ». TotalEnergies abonde dans ce sens : « À raison de 30 000 km par an (soit un usage classique), un moteur de voiture électrique permettrait très largement d’atteindre le million de kilomètres ! Bien loin d’un modèle thermique ne dépassant que rarement les 300 000 km. »

Il est admis qu’un moteur électrique peut franchir la barre symbolique du million de kilomètres sans encombre. Les témoignages faisant état de tels parcours ne manquent pas, à l’instar de cette Tesla Model 3 affichant 610 000 km en l’espace de sept ans.

Un autre exemple : un taxi anglais au volant d’une Tesla a atteint quasiment 700 000 km. Dans les deux cas, l’électromoteur est d’origine.

Si, comme de plus en plus de Français, la voiture électrique vous fait de l’œil ; gardez en tête que la fiabilité du moteur ne doit pas vous inquiéter.