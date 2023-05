Voitures électriques : quelle durée de vie pour le moteur ?

Quand on parle de voitures thermiques, on a plus d'un siècle d'histoire et d'expérience pour en parler.

Concernant la voiture électrique, c'est autre chose. Si elle est encore plus ancienne que la thermique (eh oui, elle date de 1834 contre 1861 pour la thermique, source Avere France), elle a disparu des radars pendant très longtemps, avant de revenir sur le devant de la scène. Timidement dans les années 70 à 90, avec les chocs pétroliers, puis de façon bien plus franche aujourd'hui, depuis que les pouvoirs publics ont acté la fin du moteur à combustion interne...

Le recul sur la technologie est donc plus réduit, en tout cas appliquée à l'automobile. Car par ailleurs, la technologie électrique, on la connaît par cœur (le premier moteur électrique a été fabriqué en 1822), et on peut en extrapoler pas mal de choses.

Le moteur électrique est d'une fiabilité sans faille ou presque

Bien sûr, comme un moteur thermique, un moteur électrique peut connaître un défaut de fabrication, un vice caché. Mais en général, un défaut de fabrication se révèle assez rapidement, et sera pris en charge par la garantie contractuelle. Et la simplicité technique, le montage simplifié et le nombre de pièces en mouvement moindre que dans un moteur thermique (une dizaine) rendent les soucis plus rares.

Le recul sur les moteurs électriques, dans l'industrie, dans les appareils domestiques, quelle que soit leur taille et leur puissance, est grand et permet d'affirmer aujourd'hui que la fiabilité est redoutable. Qui a déjà en effet remplacé son aspirateur, son réfrigérateur, ou même son rasoir, pour un souci du moteur électrique en lui-même ? Vous voyez où nous voulons en venir. C'est plus souvent les périphériques, le câblage, la connectique, ou la batterie, nous le verrons plus bas, qui posent problème bien avant.

La littérature est conséquente et constante concernant les moteurs électriques. Concernant l'automobile, on admet communément qu'un moteur électrique peut parcourir en moyenne 1 million de kilomètres. Ce sont les chiffres que l'on trouve chez EDF, chez certains constructeurs, et qui sont cités par des concepteurs de voitures électriques, comme Pete Savagian, ingénieur en chef des moteurs électriques chez General Motors, qui lui, parle de 600 000 miles, soit 960 000 km.

En tout cas, à un rythme de 20 000 km par an, cela correspondrait à une durée de vie de 50 ans pour parcourir 1 million de km ! Rares sont les moteurs thermiques à pouvoir prétendre à une telle longévité, quand on sait que la moyenne avant défaillance majeure est plus proche des 300 000 km.

Les constructeurs sont rassurants

Nous avons aussi consulté ce qu'en disaient les constructeurs eux-mêmes. Et un consensus se dégage très vite à la lecture des différents sites internets, communiqués, et foire aux questions présentes sur les sites publics des fabricants de VE.

Pour résumer : la longévité du moteur en lui-même n'est pas un sujet. Point barre. Tous évoquent directement le fait que la longévité d'une voiture électrique est liée à la longévité de sa batterie, pas à celle de son moteur.

Les plus pessimistes parlent de 15 ans de durée de vie. Renault, par exemple, parle de "15 à 20 de durée de vie optimale". Cela nous semble bien peu en effet.

Mais la phrase la plus souvent lue est celle-ci : "La durée de vie d'une voiture électrique dépend essentiellement de la durée de vie de sa batterie." Et en ce qui nous concerne, nous validons cette affirmation. Nous consacrerons d'ailleurs un article dédié à la longévité des batteries, et comment la prolonger, prochainement.

Dans les faits, les constructeurs garantissent le moteur électrique selon la même durée que la batterie, soit aujourd'hui en moyenne 8 ans et 160 000 km.

Les propriétaires ne parlent pratiquement jamais du moteur

Dans nos avis de propriétaires, sur les forums (dont forum-auto, le forum de Caradisiac), sur les sites qui recensent les soucis de fiabilité des autos, la tendance est la même partout concernant les voitures électriques.

Déjà, la fiabilité globale est supérieure à celle des voitures thermiques. Mais en plus, lorsque souci il y a, il ne touche pratiquement jamais le moteur électrique, à l'exception de quelques remplacements ayant eu lieu sur des Renault Zoé, ou sur quelques e-208 chez Peugeot, toujours sous garantie.

Bilan : "le million, le million !"

On en revient dans nos recherches toujours au même point. La batterie. Pour résumer, c'est elle le point faible des voitures électriques, pas le moteur, vous l'aurez compris. Ce dernier peut être considéré comme inusable, et pouvant parcourir jusqu'à un million de kilomètres sans effort ! Les propriétaires n'évoquent jusqu'ici pratiquement jamais le moteur en lui-même quand ils ont des soucis, mais plus la fameuse batterie, le chargeur, les prises de recharge, l'onduleur ou l'électronique de puissance.

De plus, comme pour la batterie, les constructeurs garantissent le moteur sur une longue durée, en général 8 ans ou 160 000 km, ce qui laisse le temps de voir venir. C'est en tout cas mieux que les garanties offertes sur les voitures thermiques, surtout en temps. Pour résumer : en tant que propriétaire, actuel ou futur de voiture électrique, le moteur et sa fiabilité ne doivent absolument pas vous inquiéter.