Volkswagen découvre cette étrange tondeuse Golf GTI et décide de réagir

Une Volkswagen Golf GTI qui passe ses journées à 5 km/h sur une pelouse ? Rassurez-vous, personne n’a encore transformé une véritable compacte sportive en engin de jardinage. Le YouTubeur allemand Nilsde Project Hunter a construit de toutes pièces un robot tondeuse autonome inspiré de l’ancienne Golf II GTI de son père. Sa carrosserie -dont l’impression 3D a nécessité plus de 100 heures- reprend calandre noire, phares ronds, ailes élargies et même des jantes façon BBS.

Sous ce déguisement de youngtimer particulièrement soigné se cachent un châssis en aluminium et un moteur brushless entraînant un disque de coupe réglable en hauteur. Surtout, l’engin sait travailler seul. Quatre capteurs à ultrasons et des contacteurs repèrent les obstacles, tandis qu’une caméra thermique détecte les petits animaux comme les hérissons et immobilise immédiatement la machine si nécessaire.

Un véritable engin connecté

Pilotable depuis un smartphone avec retour vidéo, contrôle de la vitesse et surveillance de la batterie, cette drôle de GTI a déjà parcouru 60 km en plus de 70 heures de tonte autonome. Le projet a même séduit Volkswagen qui a envoyé à son créateur un authentique emblème GTI. De quoi approuver officiellement cette démarche pour le moins insolite.