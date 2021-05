Route de nuit - quand la vitesse était un argument publicitaire

Veuillez cacher ce compteur que je ne saurais voir. Aujourd'hui, toute allusion, dans la pub, aux performances d'une voiture, à sa vitesse de pointe ou à ses capacités d'accélération vouerait immédiatement son constructeur au pilori. Et aucun annonceur ne s'y risque plus. C'est d'ailleurs un paradoxe : au moment ou les autos n'ont jamais été aussi performantes, on n'a jamais autant occulté les performances en question. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Retour sur quelques "réclames" du temps d'avant, parmi des centaines d'autres.

En Capri, la vitesse, c'est pas fini

Il fut un temps, ou la vitesse était un gage de qualité, quitte à prendre quelques libertés avec la réalité. Ainsi, la Ford Capri entretient l'ambiguïté, dans cette pub de 1973. Est-ce elle qui atteint 240 km/h au Mans, ou sa version très très modifiée ? Ce n'est évidemment pas la Capri de série, mais sait-on jamais.

Pousse-toi quand tu vois ma BMW

En ce tout début des années 70, l'agressivité au volant n'est pas problématique. Elle est même revendiquée à bord d'une BMW. Et lorsqu’une calandre affublée d'un haricot collait au train d'une auto qui roulait trop doucement, son tranquille conducteur n'avait qu'à se pousser, ou s'offrir lui aussi une BM.

Alfa, une auto pour les gars

Un homme, un vrai, conduit une Alfa Romeo. C'est une évidence dans ces années-là. maîtriser l'engin, le pousser à ses limites ne peut être du ressort d'une femme. Mais il s'agit aussi de garder les pieds sur terre, de s'offrir une auto au prix raisonnable et à l'entretien qui ne l'est pas moins. Là encore, ce sont des considérations de garçon, puisqu'il est non seulement plus sportif qu'une fille, mais moins dépensier aussi, c'est bien connu.

Qui de notre striatum ?

Les années 70 et 80 sont loin. Aujourd'hui, les pubs automobiles évitent soigneusement toute allusion à la vitesse. l'agressivité y est bannie, les performances en sont exclues, et il n'y est plus question que de frugalité des moteurs et de convivialité des intérieurs. Mais quid de notre striatum ? Cette structure nerveuse située dans notre cerveau nous pousse depuis le temps des cavernes à nous mesurer aux autres, à gagner, et à nous reproduire. Aujourd'hui, elle a tendance à être étouffée par un couvercle de civilisation. D'aucuns trouvent que c'est fort dommage. À ces derniers, on se contentera de rappeler deux chiffres : en 1972, il y avait 18 000 morts sur les routes françaises. En 2019, l'hexagone a enregistré 3 239 décès.

Avec tous nos remerciements à Nicolas Bergon et au site auto-pub.net qui a retrouvé et classé des centaines de pubs automobiles.