Vous n’imaginez pas ce que coûte à la ville de Paris le mauvais état de ses chaussées

Les routes et les trottoirs de la ville de Paris sont-ils en mauvais état à cause d’un sous-investissement dans les travaux d’entretien de ses chaussées ? Comme le rapportent les journalistes du Figaro, les fonctionnaires de la ville de Paris s’en défendent : ils mettent en avant les 36 millions d’euros d’investissement à ce titre en 2025, contre 18 millions en 2020.

Une chose est sûre : le mauvais état des chaussées de la ville de Paris lui coûte une fortune en frais d’indemnisation des victimes, dans de nombreux cas où il a été jugé que des infrastructures dangereuses avaient causé l’accident. Pour des piétons, des utilisateurs de vélo mais aussi des motards, avec dans certains cas des blessures graves.

Jusqu’à deux millions d’euros par an

Comme le rapportent les journalistes du Figaro, ce budget d’indemnisation fait partie des dossiers régulièrement abordés au Conseil de Paris. Lors de sa dernière tenue, cette semaine, les élus ont voté une « enveloppe de 653 455€ » rien que pour dédommager des Français qui ont subi un accident où l’entretien des voiries a été mis en cause.

Cette somme correspond plus exactement au dédommagement de 28 victimes dont les accidents sont survenus entre 2019 et 2025, et qui ont déposé un recours contre la ville avec succès. Avec, comme le précisent les journalistes du Figaro, des sommes comprises entre « 5 000 et 129 000€ selon le dossier ». En 2025, une enveloppe de deux millions d’euros a été nécessaire pour traiter ces accidents où la responsabilité de la ville a été démontrée et la facture devrait continuer de s’alourdir pour l’exercice 2026 d’ici la fin de l’année.

Les indemnisations coûteraient moins cher que les travaux nécessaires

D’après l’élu de Paris Liberté de Paris Centre Aurélien Véron qui dénonce ces pratiques, attendre que les gens blessés attaquent la ville pour les indemniser à titre individuel coûterait moins cher que de réaliser tous les travaux nécessaires pour rendre sûres toutes les infrastructures de Paris.

Certes, le budget nécessaire pour arriver à une voirie parfaite, dans un cadre où les finances de la capitale font déjà état de pertes abyssales, poserait sans doute un sérieux problème aux comptables de la ville. Mais si vous êtes vous-même victime d’un accident à cause d’un défaut d’infrastructure de la chaussée de Paris, y compris au volant d’une voiture mécaniquement abîmée par une grosse irrégularité routière, vous avez peut-être tout intérêt à exercer un recours contre la ville.