C’est Lando Norris qui a décroché hier la pole position du 1er Grand Prix de Madrid de Formule 1 à la surprise générale, devant Kimi Antonelli et sa Mercedes. Max Verstappen partira depuis la troisième place et les deux Ferrari suivront, Lewis Hamilton devant Charles Leclerc.

Tout ce petit monde roulera devant plus de 300 000 spectateurs d’après les prévisions des organisateurs. Depuis quelques années, la Formule 1 intéresse de plus en plus de monde et cela fait augmenter l’affluence aux circuits… Mais aussi les prix.

A partir de 195€ pour les billets les moins chers

Pour ce grand prix inaugural sur le circuit de « Madring » tracé dans les environs de la ville de Madrid, le prix des billets les moins chers était de 195€ pour les trois jours dans la zone « pelouse », donnant accès à des secteurs sans sièges dans l’enceinte générale de la piste. Les tickets les moins chers (195€) ont été épuisés dès l’ouverture de la billeterie et la vidéo ci-dessous montre les accès auxquels ont droit les spectateurs ayant acheté un billet « enceinte générale » un peu plus cher (275€).

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Pour ce prix désormais très élevé, on n’a pas accès aux tribunes (comptez au minimum 460€ pour les trois jours dans les tribunes les moins chères au Grand Prix de Madrid 2026) et il faut se contenter de vues parfois mauvaises sur la piste derrière le grillage. Ces billets permettent toujours de réaliser son rêve de voir passer « en vrai » les Formule 1 pilotées par Verstappen, Hamilton et les autres, de ressentir de ce que donnent ces machines et l’intensité de la compétition. Reste qu’on peut évidemment suivre la course avec bien plus d’informations et de confort chez soi depuis la télévision, comme souvent avec ces compétitions.

Le billet peut dépasser très largement les 5 000€

Et certains spectateurs dépensent beaucoup plus d’argent pour assister aux courses de Formule 1. Dans chaque Grand Prix, l’organisateur déploie le fameux « paddock club » qui permet de manger et boire à volonté dans un cadre opulent (souvent le haut du bâtiment de la ligne droite des stands avec une vue imprenable sur la course, des mets très fins et de belles bouteilles). De nombreux invités (par les écuries et les sponsors) peuvent régulièrement accéder à ces zones, dont le billet d’entrée dépasse de très loin les 5 000€. Les expériences les plus prestigieuses, comme le « Gordon Ramsey at F1 Garage », demandent plus de 33 000€ par personne.

Je me souviens personnellement d’un Grand Prix F1 de Valencia où, après l’essai de supercars sur le circuit permanent, j’avais pu vivre les trois jours de la compétition depuis le Paddock Club. Pour quelqu’un qui payait quelques années plus tôt son billet « enceinte générale » aux 24 Heures du Mans en dormant sous une tente, il faut bien reconnaître que ce genre d’expérience paraît absolument surréaliste. Quand on redevient ensuite « simple spectateur » avec ses amis dans une course de Formule 1 (en l’occurrence le Grand Prix à Monza 2013), ça donne un peu l’impression de retourner à la vie « normale » ! Et à l’époque, d’ailleurs, le prix du billet de l’enceinte générale n’était que de 60€ pour la journée de course…