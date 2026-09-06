Sous les yeux ébahis du patron de Renault, Pierre Gasly a créé un véritable exploit pour Alpine chez Ferrari

Une Alpine en pole position d’un Grand Prix de Formule 1, ça ne peut théoriquement pas arriver à la régulière. Les monoplaces de l’écurie française sont effet loin du rythme des meilleures monoplaces du championnat depuis le début de la saison. Même si les Alpine disposent désormais d’un moteur Mercedes censé améliorer leurs performances par rapport à l’ancien moteur Renault disparu à la fin de la saison 2025, elles ne parviennent pas à se hisser à la régulière au niveau des autres écuries d’usine (Mercedes, Ferrari, Red Bull…).

Hier aux qualifications du Grand Prix de Monza pourtant, Pierre Gasly et son Alpine A526 ont réussi à surclasser tout le monde dans la dernière partie. Le Français a terminé juste devant la Mercedes de George Russell et la McLaren d’Oscar Piastri. Tout s’est joué à une poignée de millièmes !

Tout a été parfait

Après la déception au dernier Grand Prix des Pays-Bas où les Alpine restaient lentes malgré l’arrivée de nouvelles pièces importantes, le circuit de Monza semble beaucoup mieux convenir naturellement à la monoplace de l’écurie du groupe Renault réputée plus à l’aise dans les longues lignes droites et les tracés où il n’y a pas besoin de beaucoup d’appui.

Gasly doit aussi ce résultat à une exécution absolument parfaite dans la troisième partie des qualifications où il a réalisé le tour idéal dans les tout derniers instants et bénéficié d’une aspiration généreuse, là où les pilotes des « top teams » ont fait quelques erreurs et/ou raté l’aspiration maximale.

Sous les yeux du patron de Renault

Sur les terres de Ferrari où la Scuderia a déçu avec les quatrièmes et cinquièmes positions de Charles Leclerc et Lewis Hamilton (ils gagneront une position sur la grille aujourd’hui après la pénalisation d’Oscar Piastri pour avoir gêné Liam Lawson), Pierre Gasly peut-il transformer cette pole position en victoire sur la course ?

Sur le papier, la Mercedes de George Russell installée en seconde position reste favorite mais l’Alpine a été rapide pendant toutes les séances d’essais du week-end. Pierre Gasly avait déjà remporté sa seule victoire en Formule 1 sur ce circuit de Monza, à l’époque où il pilotait pour l’écurie Toro Rosso.

Cet exploit arrive en tout cas au moment où le grand patron de Renault François Provost, connu pour ne pas être un fan du programme de Formule 1 du groupe, assistait au Grand Prix. Rappelons qu’Alpine doit démarrer l’année prochaine un nouveau partenariat avec la marque Gucci et ces performances sont sans doute de nature à motiver les équipes de l’écurie, dont les dernières années n’ont vraiment pas été faciles.

Le départ du Grand Prix de Monza 2026 sera donné à 15h00 ce dimanche.