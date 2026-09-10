« Il va y avoir de gros accidents » : la Formule 1 vers l’inconnu ce week-end à Madrid
Pour la première fois de son histoire, la Formule 1 roulera à Madrid ce week-end sur un tout nouveau circuit non permanent. Un tracé vraiment osé et difficile, où il risque d’y avoir de gros accidents d’après le quadruple champion du monde Max Verstappen.
Le très jeune Kimi Antonelli a réalisé une prestation extraordinaire dans le « temple de la vitesse » le week-end dernier à Monza, lui qui a remporté la course après être parti du fond de grille suite à un changement de moteur. Il a réussi à battre son coéquipier George Russell et possède désormais une avance colossale au championnat sur ce dernier.
Après Monza, le plateau du championnat du monde de Fomule 1 vivra une grande première ce week-end : le Grand Prix de Madrid, inscrit pour la toute première fois au calendrier. Il se tiendra sur la piste du « Madring », un tracé non permanent dont la physionomie le rapproche des circuits urbains comme celui du Grand Prix d’Arabie Saoudite ou de Miami.
« Il peut se passer de gros accidents »
Le Madring ce sont des virages rapides, des murs en béton sans surfaces de dégagement et même un superbe virage façon « banking » comme on en trouve par exemple sur le circuit de Zandvoort. Le cocktail parfait pour arriver à un tracé très sélectif, qui posera de sacrés défis aux pilotes et risque de subir beaucoup d’accidents comme l’estime Max Verstappen : « ça va être difficile de réaliser le tour parfait ici et il y a des possibilités de perdre très gros à chaque virage. Je pense aussi qu’on pourra avoir de gros accidents à certains endroits », pense-t-il après avoir pu l’expérimenter de façon virtuelle pour l’instant.
La Formule 3 a déjà pu rouler sur ce tracé à l’occasion d’essais, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Ces séances ont été marquées par 19 périodes de drapeau rouge, prouvant que la piste pose vite des problèmes en cas de sorties de piste et autres incidents. Il devrait y avoir du spectacle !
Qui pour rattraper Kimi Antonelli ?
En l’état actuel du championnat en tout cas, on voit mal comment Kimi Antonelli pourrait ne pas finir comme le plus jeune champion du monde de l’histoire de la discipline à la fin de la saison : il compte désormais 66 points d’avance sur George Russell et 76 sur Lewis Hamilton. Qui se sortira le mieux des pièges du Madring ce week-end ? Que va donner ce tracé tant redouté par les pilotes ? Réponse dès demain vendredi pour les premiers essais des Formule 1.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération