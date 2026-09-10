Le très jeune Kimi Antonelli a réalisé une prestation extraordinaire dans le « temple de la vitesse » le week-end dernier à Monza, lui qui a remporté la course après être parti du fond de grille suite à un changement de moteur. Il a réussi à battre son coéquipier George Russell et possède désormais une avance colossale au championnat sur ce dernier.

Après Monza, le plateau du championnat du monde de Fomule 1 vivra une grande première ce week-end : le Grand Prix de Madrid, inscrit pour la toute première fois au calendrier. Il se tiendra sur la piste du « Madring », un tracé non permanent dont la physionomie le rapproche des circuits urbains comme celui du Grand Prix d’Arabie Saoudite ou de Miami.

« Il peut se passer de gros accidents »

Le Madring ce sont des virages rapides, des murs en béton sans surfaces de dégagement et même un superbe virage façon « banking » comme on en trouve par exemple sur le circuit de Zandvoort. Le cocktail parfait pour arriver à un tracé très sélectif, qui posera de sacrés défis aux pilotes et risque de subir beaucoup d’accidents comme l’estime Max Verstappen : « ça va être difficile de réaliser le tour parfait ici et il y a des possibilités de perdre très gros à chaque virage. Je pense aussi qu’on pourra avoir de gros accidents à certains endroits », pense-t-il après avoir pu l’expérimenter de façon virtuelle pour l’instant.

La Formule 3 a déjà pu rouler sur ce tracé à l’occasion d’essais, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Ces séances ont été marquées par 19 périodes de drapeau rouge, prouvant que la piste pose vite des problèmes en cas de sorties de piste et autres incidents. Il devrait y avoir du spectacle !

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Qui pour rattraper Kimi Antonelli ?

En l’état actuel du championnat en tout cas, on voit mal comment Kimi Antonelli pourrait ne pas finir comme le plus jeune champion du monde de l’histoire de la discipline à la fin de la saison : il compte désormais 66 points d’avance sur George Russell et 76 sur Lewis Hamilton. Qui se sortira le mieux des pièges du Madring ce week-end ? Que va donner ce tracé tant redouté par les pilotes ? Réponse dès demain vendredi pour les premiers essais des Formule 1.