1ère image du Skoda Elroq (2024), SUV électrique compact

Pour l’instant, Skoda ne compte qu’un modèle 100% électrique dans sa gamme, le grand SUV Enyaq (également disponible en version « Coupé »). Mais comme toutes les autres marques du groupe Volkswagen, le constructeur tchèque prépare de nombreuses autres nouveautés électriques. Outre un modèle citadin qui doit arriver d’ici l’année prochaine, Skoda planche sur un SUV compact qui sera dévoilé à l’automne prochain.

Elroq, voilà le nom de ce SUV électrique compact qui se montre dans une toute première image. Caché dans la pénombre, il dévoile une signature lumineuse qui intègre des LED sur toute la longueur de la face avant au-dessus de la calandre.

Cousin de la Volkswagen ID.3

Ce Skoda Elroq repose sur l’architecture MEB dans un format similaire à celui des compactes Volkswagen ID.3 et Cupra Born (mais d'avantage "SUV"). Il devrait donc proposer des batteries d’une capacité comprise entre 52 et 79 kWh selon les versions, avec des puissances qui pourraient dépasser les 300 chevaux en haut de gamme si Skoda décide de le décliner en variante RS (rien n’est moins sûr). Son autonomie maximale pourrait approcher ou dépasser les 600 km (WLTP) avec les batteries les plus grosses.