Scoop – Skoda Elroq : le Skoda Karoq électrique

Une première sculpture présentée en avril 2023 nous avait indiqué ce que serait le futur SUV compact électrique de la marque Skoda. Aujourd’hui il s’agit d’un prototype de ce modèle, qui va se nommer Skoda Elroq. Ce modèle 100 % électrique affiche des mensurations proches du Skoda Karoq et deviendra en 2025, le pendant électrique du modèle thermique.

En reprenant à son compte les dimensions du Skoda Karoq (avec quelques centimètres de plus cependant), le Skoda Elroq deviendra également le petit frère du Skoda Enyaq qui mesure 4,65 m de long. Il disposera aussi d’une technologie améliorée par rapport à celui-ci en ce qui concerne les électromoteurs et surtout les batteries. Le Skoda Elroq devrait afficher des performances plus élevées, en autonomie comme en consommation.

Difficile d’imaginer le style de ce futur modèle en raison du camouflage qui le recouvre, mais l'on a déjà eu un aperçu de ce qu'il sera lors il y a quelques semaines, un premier teasing annonçant la future signature lumineuse du modèle. Ce qui est sûr, et le prototype le confirme, c'est que le design sera sage, Skoda ne voulant pas heurter les futurs clients de son modèle compact par un design pourrait être trop excentrique.