Essai - Skoda Enyaq 85 (2023) : mieux pour le même prix

En bref

SUV électrique familial

Nouveau moteur de 285 ch

Autonomie : 570 km

Skoda fait évoluer l’offre moteur/batteries de son SUV familial électrique, l’Enyaq. Les modèles cœur de gamme baptisés « 80 » seront désormais remplacés par les versions 85 et 85x (4 roues motrices).

Ces dernières reçoivent un nouveau moteur mis au point par le groupe Volkswagen en collaboration avec Bosch. Ce moteur inauguré avec la Volkswagen ID.7 va progressivement être déployé sur tous les modèles grand public, du groupe.

Il est doté d’un rotor avec aimant permanent plus puissant, d’un onduleur capable de délivrer des courants de phase plus élevés et d’un système de refroidissement à économie d’énergie qui fonctionne sans pompe à huile. Le nouveau Skoda Enyaq 85 (équipé d’un seul moteur arrière) voit ainsi sa puissance grimper à 285 ch contre 204 ch pour l’Enyaq 80. Notez que la version 85X à transmission intégrale affiche curieusement le même niveau de puissance. Dans les deux cas la vitesse de pointe passe de 160 à 180 km/h.

Le couple maximal en nette hausse (passant de 310 à 550 Nm) se traduit par des accélérations musclées, que ce soit en position départ arrêté ou à vitesse élevée. Malgré son poids toujours important (2 137 kg pour notre version d’essai), l’Enyaq 85 conserve une grosse réserve de puissance pour doubler ou se sortir de situations délicates. Le tchèque change de catégorie, offrant davantage de peps.

Pour alimenter ce nouveau moteur plus efficient, Skoda a également modifié la batterie haute tension. Si la capacité utile ne bouge pas (77 kWh) sa gestion thermique, elle, oui. Ainsi, l’Enyaq 85 voit son autonomie mixte grimper à 570 kilomètres (550 km sur la version 85X). De quoi soutenir la comparaison avec sa concurrente directe et accessoirement la voiture électrique la plus vendue en France, la Tesla Model Y. Les conditions de notre essai, réalisé dans les Alpes Autrichiennes sous une température de -0,5 C ne reflètent pas un usage habituel dans nos contrées. Nous avons ainsi observé une consommation moyenne de 20,4 kWh/100 km, sans pratiquer l’éco-conduite sur l'ensemble de notre parcours mêlant routes de montagne et autoroute. Nous ne manquerons pas de réaliser un test d’autonomie ultérieurement sur notre parcours type pour évaluer plus précisément quels sont les niveaux de consommation de l’Enyaq 85 dans des conditions plus "classiques".

Le SUV de Skoda propose un système de récupération d'énergie ludique et assez évolué qui comprend 4 niveaux. Ce dernier va de la roue libre à la conduite quasiment à une pédale (il faut encore freiner pour s'arrêter totalement). Ces niveaux peuvent être sélectionnés automatiquement par le système de la voiture. Lié à la navigation, il adapte la récupération en fonction du trafic et du relief.

Ces améliorations sont complétées par un facteur très important pour les longs voyages : la recharge rapide. La puissance passe de 135 à 175 kW pour réduire encore le temps d’attente. Mais attention cette amélioration ne concerne que la version 85X. La version à deux roues motrices conserve une puissance de recharge maxi de 135 kW.

En revanche toutes les versions de l’Enyaq gagnent un système de pré-conditionnement des batteries jusqu’ici absent. Cette fonction (testée durant notre essai), permet d’optimiser le processus de charge en mettant la batterie à température idéale. Elle s’active automatiquement en entrant un itinéraire vers un chargeur rapide dans le système de navigation ou manuellement via l’écran central tactile.

Nous avons eu l’occasion de vérifier les performances de recharge de l’Enyaq dans une station Ionity où toutes les bornes étaient occupées. En parallèle, Skoda a opéré quelques ajustements pour que la courbe de charge soit constante. C'est vrai. Nous avons observé une puissance de 75 kW, sans trop de variations jusqu'à 80%. On est loin des 135 kW annoncés mais dans notre cas le temps d'attente à la borne pour passer de 22 à 80 % aura été de 22 minutes.

Le dynamisme est réel si l'on considère toujours le poids élevé du Tchèque lorsqu’un virage serré se présente. Il faudra toujours un minimum anticiper à la direction et au freinage. Mais globalement, le train avant est précis, l’arrière est posé sur un rail et les transferts de masses sont bien compensés. Le comportement est sain, prévenant et rassurant. Ce qui l’est moins, c’est le prix du pack « Maxx », amenant avec lui de nombreuses technologies et notamment les suspensions pilotées. Ce dernier est facturé entre 1 380 € et 10 000 €, selon la finition de départ sélectionnée.

Présentes sur notre version d’essai, elles contribuent grandement à améliorer le niveau de confort du SUV tchèque. La pédale de frein servant au freinage régénératif offre une sensation plutôt naturelle et s'avère facile à doser.

Le nouveau Skoda Enyaq 85 dont les tarifs débutent à 53 190 €, gagne en puissance, en autonomie et pourtant il est facturé exactement au même prix que son devancier, l’Enyaq 80. Un fait suffisamment rare pour être souligné.

Une nouvelle finition haut de gamme

Jusqu’à présent, le Skoda Enyaq et sa déclinaison coupé n’offraient pas le niveau « Laurin & Klement », cette finition haut de gamme proposée sur d’autres modèles de la gamme comme la berline Superb ou le SUV Kodiaq. C’est maintenant le cas. Ainsi, L’Enyaq habille son intérieur d’un cuir beige de bonne qualité et s’offre quelques raffinements comme la bonne sono Canton ou encore un affichage tête haute à réalité augmentée. Les matériaux sont plus cossus qu’à bord de ses cousins badgés du logo Volkswagen. La tablette centrale de 13 pouces reçoit une importante mise à jour du logiciel d’infodivertissement (passant à la version 4.0), avec notamment l’intégration de l’assistant vocal Laura. Autrefois soumis à quelques bugs, le système est dorénavant opérationnel, efficace et rapide.

L’espace utile reste généreux, tout comme le coffre, dont le volume varie de 585 l à 1 710 l : de belles valeurs dans la catégorie. Le tchèque est bien adaptée à une famille de 4 personnes. En effet, si les places arrière sont spacieuses, celle du milieu est pénalisée par l’arrière de la console centrale. La banquette ne coulisse pas, elle est fractionnable, selon le schéma 2/3 – 1/3 avec une trappe à skis, rabattable depuis le coffre. Skoda oblige, on trouve quelques détails facilitant la vie, comme le rangement de parapluie situé dans la porte conducteur, ou le gratte-givre logé dans le hayon.