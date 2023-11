3008/Kadjar/C5 Aircross : quel SUV compact français d'occasion, de 10 000 à 25 000 € ?

Votre budget : jusqu'à 15 000 €



Le Renault Kadjar s'affiche en force

Sans surprise, c'est le Renault Kadjar le plus présent sous la barre des 15 000 €. Pour la bonne raison que c'est le plus ancien des trois. Il est apparu courant 2015 alors que le Peugeot 3008 de deuxième génération est arrivé un an plus tard et enfin le Citroën C5 Aircross en 2018. Dès lors, il subit logiquement la plus forte décote en occasion. Mais c'est aussi parce que c'est le moins couru des trois...

Et le SUV de la marque au losange s'affiche dès 10 000 €, surtout en diesel, mais les kilométrages sont bien trop élevés. Ce n'est qu'à partir de 11 000 €-12 000 €, que l'offre devient plus attractive. Ainsi, nous avons repéré chez un professionnel un 1.6 dCi 130 ch Intens de mai 2015 et 120 000 km au compteur pour 11 400 €. Quelques essence 1.2 TCe 120 ch sont également présents mais malheureusement la réputation de ce bloc est ternie par sa fiabilité désastreuse. Risqué...

Avec une mise de départ de 13 000 €, on peut s'offrir cette fois, un Kadjar diesel de moins de 100 000 km. Vu chez un particulier un 1.6 dCi 130 ch Intens de novembre 2016 avec seulement 88 300 km au compteur pour 13 500 €.

Des Peugeot 3008 au compte-goutte mais pas encore de C5 Aircross

En flirtant avec les 14 000 €, le Peugeot 3008 fait une timide apparition en seconde main mais les kilométrages des versions diesel risquent de vous décevoir. En revanche, quelques rares bons plans sont possibles en essence. Vu chez un professionnel un 1.2 PureTech 130 ch Active Business de mai 2017 ayant parcouru 114 000 km à 13 900 €. Il est garanti 12 mois, ce qui peut rassurer face à une fiabilité elle aussi à surveiller pour l'année 2017. S'il a été rappelé et/ou mis à niveau, c'est mieux.

Pas de chance pour les amateurs des chevrons : trop récent, le C5 Aircross est le grand absent pour ce budget...

Votre budget : de 15 500 € à 20 000 €



Du choix mais des diesels toujours trop kilométrés

Les premiers C5 Aircross s'invitent sur le marché de la seconde main. Certes, il n'y en a pas pléthore et bon nombre d'entre eux, des diesels principalement, affichent de gros kilométrages malgré leur jeune âge. Cependant, nos recherches nous ont permis de dénicher quelques bonnes affaires dès 16 000 €, aussi bien en essence qu'en diesel.

Comme ce professionnel indépendant qui propose un 1.5 BlueHDI 130 ch Live de mai 2019 avec 90 000 km à 15 900 €. Pour 3 000 € supplémentaires, nous avons repéré un 1.5 BlueHDI 130 ch Business BV6 du même âge, mais avec seulement 67 500 km. Il est vendu 18 900 €. Du côté des essence, et sans surprise, les kilométrages sont plus raisonnables et en dessous des 100 000 km. Vu un 1.2 PureTech 130 ch Start de juin 2019 et à peine 46 000 km au compteur vendu 17 500 €. Malheureusement, si vous comptiez miser dans cette tranche de prix, sur des motorisations plus puissantes à savoir les 2.0 BlueHDI 180 ch ou 1.6 PureTech 180, ce sera peine perdue, celles-ci sont encore inaccessibles à ces tarifs.

Le Peugeot 3008 entre dans la danse

À l’instar du C5 Aircross, l'opus 2 du Peugeot 3008 s'impose aisément avec un tel budget, que ce soit en essence ou en diesel. Mais la majorité des annonces proposent des 1.2 PureTech 130 ch, des 1.5 BlueHDI 130 ch et des 1.6 BlueHDI 120 ch. Quelques 2.0 BlueHDI 150 ch sont présents mais avec des kilométrages importants. Pour un diesel animé par le 1.5, comptez entre 16 500 € et 17 500 €. Ainsi nous avons repéré un 3008 Active Business d'octobre 2018 affichant 90 200 km au compteur pour 16 900 €. À tarif équivalent, un pro cède un 1.6 BlueHDI 120 ch Allure d'avril 2018 et 84 000 km.



Du côté des 1.2 essence, la mise de départ démarre à 16 500 €. Vu à ce tarif un 1.2 PureTech 130 ch Allure Business d'octobre 2017 avec 92 000 km au compteur. Soyez cependant très vigilant à l'heure de l'achat, car ce bloc connaît des soucis, nous l'avons dit (courroie de distribution). Assurez-vous du parfait entretien dans le réseau Peugeot.

Des Kadjar phase 2 et un moteur plus fiable

Deux bonnes nouvelles chez Renault et dans cette tranche de budget : d'abord vous accédez au Kadjar phase 2 – reconnaissable à ses deux grandes ouïes sur le bouclier avant – et en plus, dans sa déclinaison "essence", il est animé par le nouveau bloc 1.3 TCe 140 ch, bien plus fiable que le 1.2. Les premiers exemplaires en vente s'affichent dès 16 000 €. Vu chez un pro un Intens de mars 2019 avec 87 300 km pour 15 900 €. C'est une première main.

Même constat pour un Kadjar 2 diesel. Mais à ces tarifs, vous devrez vous contenter du bloc 1.5 dCi 115 ch. Ainsi, un concessionnaire de la marque propose un Business de juillet 2020 ayant 57 200 km au compteur pour 16 000 €. C'est également une première main garantie 12 mois.



Votre budget : de 20 500 € à 25 000 €



Un large choix et des motorisations puissantes

Des sommes conséquentes, qui sans surprise vous permettent d'aborder les trois modèles, quelle que soit leur motorisation y compris les plus puissantes, tant en essence qu'en diesel. Parmi l'offre pléthorique, vous n'aurez aucun mal à trouver des occasions d'à peine trois ans, avec des kilométrages plus que raisonnables.

Et les bons plans sont déjà possibles dès 20 500 €. Nous avons trouvé dans une concession de la marque, un Kadjar 2 1.3 TCe 140 ch Intens de mai 2021 avec 35 000 km au compteur pour 20 500 €. C'est une première main garantie 12 mois. Et pour ceux qui opteraient pour le bloc de 160 ch, pas de soucis, vu un 1.3 TCe Intens d'avril 2019 avec 32 400 km à 21 000 €.

Chez Peugeot, un pro propose un 3008 1.2 PureTech 130 ch Active de janvier 2020 ayant 58 400 km pour 20 600 €. Dans sa version PureTech 180 ch, vu un GT Line de juin 2019 et 70 900 km au compteur pour 21 900 €. Quant au C5 Aircross, un 1.2 PureTech Shine de mai 2021 avec 41 000 km est à 20 900 €. Et ceux qui voudraient se tourner vers le modèle 1.6 PureTech 180 ch, il leur faudra débourser près de 1 000 € de plus. Vu chez un professionnel, un Feel d'octobre 2019 et 60 000 km à 21 900 €.

Du côté des diesels, chez Citroën, un C5 Aircross 1.5 BlueHDI 131 ch Shine auto EAT8 de mai 2021 et 68 700 km au compteur est à 22 500 €. Mais pour 500 € de plus, vous accédez à la déclinaison 180 ch. Vu un 2.0 BlueHDI Feel de juin 2019 avec 51 600 km à 23 000 €. Chez le constructeur sochalien, nous avons déniché un 3008 1.5 BlueHDI 130 ch Active Business restylé (nouvelle face avant) de mars 2021 avec 78 500 km à 22 400 €. Pour un peu moins de 2 000 € supplémentaires, un concessionnaire de la marque propose un 2.0 BlueHDI 180 ch GT Line de septembre 2018 ayant parcouru 71 200 km pour 24 000 €.

Enfin, chez Renault, un Kadjar 1.5 dCi 115 ch Evolution âgé de 20 mois avec 20 500 km est à 21 900 €. Mais pour 400 € de moins, vous pouvez vous offrir la motorisation 1.7 dCi 150 ch. Vu dans une concession de la marque un Intens de juillet 2020 avec 39 000 km à 21 400 €. Il est certes plus âgé.

LE BILAN

Ça y est, la balle est dans votre camp ! Il ne vous reste plus qu'à empoigner votre bâton de pèlerin et arpenter les showrooms des véhicules d'occasion (ou les sites de petites annonces). Et question choix, pas de quoi se prendre la tête, il y en a pour toutes les bourses. Mais on ne cessera de le répéter, pas d'emballement et d'achat impulsif. Prenez le temps de comparer les tarifs d'un modèle à l'autre et de prendre en compte âges et kilométrages. Il n'est pas rare qu'à tarif équivalent, vous puissiez gagner de un à deux ans et de 20 000 km à 30 000 km de moins au compteur. Sans oublier de vous assurer du bon entretien du modèle convoité, factures et carnet d'entretien à l'appui...

