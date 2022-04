500 000 Tesla supplémentaires rappelées

Qu’il s’agisse de fonctions utiles ou parfaitement superflues, les Tesla renferment nombre de dispositifs plus étonnants les uns que les autres. Parmi les plus décalés, on trouve la BoomBox.

Introduite en 2020, cette fonction permet d’émettre des sons à l’extérieur du véhicule via des haut-parleurs externes. Il est, par exemple, possible de diffuser sa musique favorite via ce système. Au-delà de l’intérêt plus que discutable de cette possibilité, la NHTSA, l’organe public chargé de la sécurité routière aux États-Unis, y voit également une entorse aux règles de sécurité.

En effet, la BoomBox est également utilisable pendant que le véhicule roule, masquant ainsi possiblement les sons produits par le système d’avertissement aux piétons et qui avertit ces derniers de l’arrivée d’un véhicule électrique. Invoquant le non-respect de la norme fédérale relative à la sécurité des véhicules et portant le numéro 141, la NHTSA contraint Tesla à modifier certaines Model Y, Model S et Model X mis en circulation depuis le millésime 2020 ainsi que des Model 3 appartenant au millésime 2017 et suivants. Soit un total de 578 607 véhicules.

Le constructeur a d’ores et déjà indiqué que la modification imposée par la NHTSA se ferait par mise à jour OTA, c’est-à-dire sans que les possesseurs des véhicules concernés n’aient à se rendre chez leur concessionnaire. Il s’agit, en effet, de simplement désactiver la fonction BoomBox lorsque les modes Drive, Neutral ou Reverse de la transmission sont enclenchés.