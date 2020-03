66 % des Français se sentiraient isolés sans leur voiture : la fin du mythe du "sans voiture" ?

L'étude commandée par le CNPA (Conseil national des professions de l'automobile) et France Bleu, et réalisée par le cabinet Harris Interactive, s'intéresse aux attentes des Français, en fonction de la perception qu'ils ont de la zone où ils résident (centre-ville d'une grande ville, banlieue d'une grande ville, commune à proximité d'une grande ville, zone rurale). Et elle vise à dresser un état des lieux de leurs attentes en matière de mobilité.

Le chiffre fort à tirer des résultats est celui-ci : en moyenne, sur l'échantillon interrogé, 66 % des Français ont le sentiment qu'ils seraient isolés sans leur voiture.

Un chiffre qui cache des disparités bien sûr. En zones rurales par exemple, ce chiffre grimpe à 83 % ! Le signe d'une vraie fracture entre ces dernières et les grandes villes. Dans ces dernières, les sondés estiment à 81 % que l'offre de transport en commun est efficace. En zone rurale, c'est 29 % seulement.

La voiture occupe toujours une place prépondérante dans la vie des Français. Selon l'étude, elle reste le premier moyen de transport utilisé au quotidien. D'ailleurs, pour 51 % des sondés, elle est incontournable, et ne constitue pas un choix. Elle est le premier moyen utilisé pour faire ses courses (69 % des sondés), rendre visite à des proches (69 %), aller travailler (61 %), ou effectuer des activités de loisir.

Les habitants des grandes villes y recourent logiquement moins souvent, mais dans les communes proches des grandes villes, et en zone rurale, ce sont respectivement 82 % et 88 % des personnes interrogées qui utilisent la voiture pour aller faire leurs courses. Des chiffres qui restent toujours très élevés donc.

A propos de leurs activités quotidiennes, seuls 34 % des Français considèrent qu'ils pourraient faire tout ce qu'ils font aujourd'hui sans voiture à disposition. Si l'on se concentre sur les habitants des grandes villes, ils sont 50 % à le penser.

Ces chiffres tendent à démontrer que pour beaucoup de Français, de nombreuses activités deviennent inaccessibles sans voiture, y compris en ville.

Pour le CNPA, une ville sans voiture est donc un mythe, une utopie qui n'a aucun sens.

D'autres volets de l'étude montrent que les Français veulent que leurs communes s'engagent dans plus d'intermodalité (53 %), dans la multiplication des points de recharge pour les voitures électriques (52 %). Dans les grandes ville, ils sont 60 % à vouloir que la municipalité lutte contre la congestion (seulement 29 % en zone rurale).

Par ailleurs, 47 % des sondés sont dans l'incertitude concernant la motorisation qui correspondrait le mieux à leurs besoins de mobilité.