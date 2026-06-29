A 18 ans à 225 km/h en Audi RS 6 de location, la police ne peut pas lui confisquer

Les faits sont rapportés par les journalistes de La Dépêche et datent de la nuit du 24 juin dernier. Vers 05h du matin ce jour-là, des policiers se mettent en place sur l’autoroute A64 à Toulouse pour procéder à des contrôles de vitesse.

Soudain, une Audi RS 6 passe devant le radar. La vitesse ? Plus de 230 km/h contrôlés, soit un chiffre ramené à 225 km/h dans une zone limitée à seulement 90 km/h. On se situe donc très largement dans la zone du délit de grand excès de vitesse et la grosse familiale allemande a été immédiatement interceptée.

Au volant, un jeune de 18 ans

Surprise : les policiers ont découvert que le conducteur était très jeune. Âgé de 18 ans seulement, avec le permis de conduire en poche depuis peu. Sous le régime du permis de conduire probatoire, d’ailleurs, il ne possédait que 6 points sur ce permis de conduire.

Sachant que le délit d’excès de vitesse amène à une suppression de 6 points sur le permis de conduire, il a donc été annulé et le conducteur devra le repasser. Avant cela, il risque d’écoper d’une interdiction de repasser l’examen du permis de conduire pendant un an, outre des peines plus lourdes comme la prison avec sursis.

Impossible de confisquer la voiture

Le jeune conducteur a été placé en garde à vue pour la nuit et son permis immédiatement retiré. Mais puisqu’il s’agissait d’une voiture de location, le tribunal ne pourra pas demander la confiscation définitive de ce véhicule. Les journalistes n’expliquent en revanche pas comment un conducteur de 18 ans s’est retrouvé au volant d’une telle voiture de location, les contrats prévus pour ces véhicules très puissants nécessitant généralement de posséder le permis depuis longtemps (et souvent d’avoir au moins plus de 25 ans).