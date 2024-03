Les roulements du moyeu de roue ont une durée de vie variable de 100 000 à 150 000 km, en fonction de votre style de conduite mais surtout de l’état des routes sur lesquelles vous vous déplacez. Ce sont des éléments indissociables du moyeu sur lequel repose la roue. Sachant que les moyeux permettent à vos roues de tourner complètement, il faut prendre en compte que non seulement le poids du véhicule repose sur ces moyeux mais qu’il doit aussi encaisser les charges dynamiques de ce dernier lorsque vous freinez, accélérez ou tournez.

À quoi servent les roulements de roue ?

Les roulements assurent le montage des moyeux sur les essieux.

Pour placer les moyeux de roue sur les essieux de la voiture, il est en effet indispensable d’utiliser des roulements qui vont permettre de réduire les forces de frottements lorsque vous roulez.

Les roulements fonctionnent à la fois par à-coups et par inclinaison. Indispensables à la sécurité du véhicule ils assurent sa stabilité et doivent par conséquent être réglés très précisément.

De quoi se composent les roulements ?

Les roulements se composent de deux bagues, extérieure et intérieure, qui renferment des billes de roulement. Le tout est rempli de graisse maintenue à l’intérieur par des bouchons visant à la fois à éviter les fuites et l’introduction de salissures à l’intérieur du roulement. Si l’une des bagues vient à être endommagée, c’est tout le roulement qu’il va falloir remplacer. En effet, les roulements sont prévus – en théorie – pour être indestructibles et ne sont donc pas réparables.

Il existe deux types de roulements : les roulements à billes à contact angulaire ou à rouleaux coniques.

Ce qui fait la qualité d’un roulement c’est sa surface d’appui. Plus cette dernière est importante, moins la charge sur le roulement est conséquente et plus il sera résistant et vous assurera la garantie d’une longue durée de vie.

De ce fait les roulements « idéaux » sont des modèles coniques qui, montés par paire, compensent de manière importante les charges auxquelles ils sont soumis.

Comment savoir si les roulements sont en bon état ?

Différents symptômes peuvent vous alerter sur l’état d’un ou plusieurs roulements : le volant qui vibre lorsque vous roulez, un bruit particulier se fait entendre en provenance du train du véhicule, la rotation de votre volant qui « tire » et vous oblige à le maintenir fermement pour conserver votre trajectoire droite, sont autant d’indices qu’il ne faut pas négliger.

Nous l’avons précisé la durée de vie des roulements dépend de la façon dont vous conduisez. Une conduite brutale, des virages pris « sur deux roues », des routes en très mauvais état, les nids-de-poule incessants, sont autant d’éléments qui accentuent l’usure des roulements. Outre ce phénomène d’usure, la base aimantée du capteur ABS peut également présenter des problèmes mécaniques, nécessitant le remplacement du roulement. En effet, si le témoin de panne de l’ABS s’allume au tableau de bord il est fort possible que vos freins ne connaissent des défaillances.

Comment vérifier les roulements ?

Commencez par repérer les bruits inhabituels lorsque vous prenez un virage et/ou un mouvement incontrôlé du volant lorsque vous relâchez le frein. Si rien de tel ne se produit tout va bien.

Pour vérifier ensuite les roulements de roue il est nécessaire de suspendre la roue en équilibre en plaçant des chandelles sous l’essieu. Si après avoir roulé plus d’une demi-heure vous constatez que le roulement est anormalement chaud il peut s’agir d’un dérèglement de ce dernier. Le moyeu de la roue doit en effet être légèrement chaud mais pas plus. Un dégagement de chaleur excessif est souvent dû à un jeu trop important du roulement.

Une fois la roue en suspension, saisissez-en les parties inférieures et supérieures tout en la faisant pivoter verticalement. Si vous constatez un jeu anormal, il convient de faire vérifier le roulement de la roue incriminée.

Puis-je remplacer moi-même mes roulements de roue ?

À moins d’être équipé en conséquence, il est difficile de remplacer un roulement du fait que, situé près de la fusée d’essieu, le roulement ne peut être placé que par une machine adaptée à cet usage. De plus, sur certains véhicules, le roulement de moyeu et le moyeu de roue ne forment qu’un seul et unique ensemble. Il vous faudra par conséquent changer les deux. En outre, le changement d’un roulement peut poser des problèmes au niveau du moyeu de roue et nécessiter le réglage du parallélisme de ces dernières. Par conséquent au moindre doute sur l’état de vos roulements, mieux vaut vous rendre chez un garagiste compétent.