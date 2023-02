Pourquoi doit-on faire régler la géométrie de sa voiture ?

Chaque véhicule possède de fait une géométrie, à savoir un réglage de l’axe des roues, qui lui est propre et qui correspond aux normes de son constructeur. La géométrie du train permet de vous assurer à la fois un confort de roulement mais aussi une bonne tenue de route et une sécurité optimale. L’optimisation de la géométrie est également étudiée pour permettre de réduire l’usure des pneus et de la rendre uniforme.

Qu’est-ce que la géométrie des roues ?

Contrairement à l’équilibrage qui consiste à réduire l’usure de la bande de roulement en supprimant les vibrations de la roue, la géométrie consiste à ajuster les roues dans la position optimale. Elle permet d’ajuster les roues de façon qu’elles soient parallèles les unes par rapport aux autres et perpendiculaires au sol.

En quoi consiste la géométrie ?

La géométrie des roues inclut trois réglages différents : le parallélisme, le carrossage et l’angle de chasse.

Le parallélisme permet d’aligner la position des deux roues du même train (avant ou arrière) pour que l’avant et l’arrière des roues soient exactement à la même distance.

C’est ce manque de parallélisme qui provoque le changement de trajectoire inopportun si vous lâchez votre volant. Votre voiture a du mal à maintenir sa trajectoire en ligne droite et à tendance à « tirer » vers la droite ou la gauche. Conséquence : vos pneus s’usent de manière aléatoire et votre tenue de route en pâtit.

Le carrossage ajuste la perpendicularité des roues par rapport au sol. Comme pour le parallélisme, un carrossage mal réglé ou déréglé entraîne une usure plus rapide du pneu mais aussi une surconsommation de carburant puisque votre véhicule a du mal à se « poser » au sol.

L’angle de chasse assure l’alignement de roues par rapport à l’axe de déplacement de la voiture. Il se calcule par rapport à l’inclinaison de la fusée (extrémité de l’essieu) en fonction de l’axe perpendiculaire au sol. Or, pour être bien alignées vos roues doivent présenter un angle de chasse positif, à savoir que la fusée doit être inclinée vers l’arrière pour que l’axe de pivot atteigne le sol en avant de l’axe perpendiculaire. En effet, un angle de chasse « négatif » (à savoir un axe incliné vers l’avant), entraîne un défaut de stabilité de la direction qui aura du mal à se redresser lors d’un virage. Un angle de chasse positif permet d’avoir un meilleur comportement de la voiture lorsque vous braquez mais surtout lorsque vous prenez un tournant.

Quel est l’intérêt de régler la géométrie des roues ?

Une mauvaise géométrie de vos roues induit une usure plus rapide ou anormale des pneus, une résistance au roulement plus importante et, par conséquent, une consommation de carburant également plus importante, mais aussi une usure plus rapide des suspensions et de la direction.

Une géométrie adaptée vous garantira une bonne tenue de route, un confort de conduite supérieur, une réduction de votre consommation de carburant et une usure moindre de vos pneus ainsi que des éléments mécaniques qui sont associés à vos roues.

Comment savoir si la géométrie a besoin d’être vérifiée ?

Il est facile de savoir si vous avez un souci de géométrie. Plusieurs symptômes peuvent vous alerter : une usure irrégulière de la bande de roulement des pneus, une déviation de votre véhicule sur la droite ou la gauche lorsque vous êtes en ligne droite, une « raideur » dans la direction qui vous oblige à tenir votre volant plus fermement, votre volant a du mal à revenir à sa position initiale après un virage et enfin ce dernier n’est pas droit alors que vous êtes en ligne droite.

Même si tout vous semble normal il est préférable de faire vérifier la géométrie de son véhicule tous les 20 000 km, surtout si vous roulez essentiellement en zone urbaine. En effet, les coups de frein brutaux, des arrêts et des redémarrages fréquents, le fait de rouler sur des nids-de-poule, de monter sur des dos-d'âne ou des trottoirs de manière répétée sont autant de risque d’altérer la géométrie de vos roues.

De même, si vous faites changer vos amortisseurs, un triangle de suspension ou encore une pièce de la direction, il est nécessaire de contrôler la géométrie des roues.

Par contre, si vous faites changer vos pneus et que ces derniers ne présentent aucune anormalité d’usure, il n’est pas nécessaire de faire contrôler la géométrie de vos roues.

Qu’est-ce que cela coûte ?

Le coût du réglage de la géométrie varie selon le modèle de votre véhicule. Néanmoins, le prix moyen de la prestation parallélisme se situe entre 50 € pour le réglage du seul train avant (2 roues) à 99 € pour un réglage de la totalité du train (4 roues).

Néanmoins, si vous êtes l’heureux propriétaire d’un 4X4, d’un utilitaire, d’une grosse berline allemande, d’un SUV ou encore d’un véhicule à propulsion, il est préférable d’opter pour un parallélisme 4 roues. En effet, ce type de voiture « lourde » nécessite une surveillance accrue pour des raisons de poids de la charge utile et de répartitions des masses.