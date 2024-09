Les Volkswagen ID.7 et Hyundai Ioniq 6 veulent prouver qu'il n'y a pas que les SUV dans la vie

Si la Hyundai l’emporte finalement, c’est grâce à deux items cruciaux. Le premier, c’est le prix brut. Avec plus de 7 000 € d’écart, la facture de la Volkswagen risque d’être indigeste pour nombre de clients. Et, ce, même si sa dotation justifie ce surcoût. Le second, c’est sa supériorité sur quelques points spécifiques à la voiture électrique, tels que la puissance maximale de charge et la possibilité de conduire en utilisant une seule pédale.

Note globale : 13,3 /20 13,7 /20 Explication des critères de notation