A-t-on le droit de rouler avec un attelage toute l’année ?
C’est une question qui revient régulièrement dans les discussions. Peut-on rouler avec son attelage sans remorque, ni caravane ? Voici ce que dit la loi et ce qui est recommandé.
Que ce soit pour y atteler une remorque, une caravane ou bien un porte-vélo, la boule ou le crochet d’attelage rend bien des services, quelle que soit la saison. Dans le cas d’une utilisation régulière, il est tentant de le laisser fixé à sa voiture, mais a-t-on le droit ?
Le Code de la route n’interdit pas de circuler avec une boule d’attelage sans remorque. Clairement, la police et les gendarmes ne pourront vous verbaliser pour cet équipement. En revanche, ils pourront le faire si celui-ci cache, même partiellement, la plaque d’immatriculation.
Le Code de la route, dans l’article R317-23, stipule tout de même que « Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l’exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route. »
Il est préférable de le retirer
Aucune interdiction donc, mais les compagnies d’assurances peuvent utiliser cet article, notamment en cas d’accident responsable, pour en faire un facteur aggravant et ainsi réduire votre indemnisation. Si certains pensent que cet équipement protège la carrosserie (lors des stationnements par exemple), il peut aussi se retourner contre vous.
Le mieux est de l’enlever lorsqu’il n’est pas utilisé ou de choisir un attelage amovible qui se glisse derrière le bouclier, ni vu ni connu.
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