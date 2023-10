AAA DATA scanne le renouvellement des flottes

Dans le cadre de son bilan mensuel du marché automobile, le cabinet AAA Data partage une analyse intéressante sur la façon dont les flottes françaises renouvellent leurs véhicules. Il apporte notamment un éclairage sur l'évolution dans le choix des motorisations.

" Si on se recentre sur les habitudes d’achat des flottes en prenant 2019 comme point de repère (avant notamment la crise sanitaire et la pénurie de composants électroniques ayant déréglé les systèmes de production et de logistique mondiaux), l’élément le plus frappant réside dans l’effondrement de la pénétration du diesel ", explique AAA Data.

Electrification à 45 % chez les VPN

En effet, " au premier semestre 2019, on recensait 154 873 immatriculations de diesel sur le marché des flottes (Administrations, Loueurs longue durée, Sociétés), puis 99 439 unités au premier semestre 2021, 70 627 au premier semestre 2022 et seulement 48 187 unités au premier semestre 2023 ", illustre l'observateur, qui cite là les chiffres de voitures particulières neuves (VPN).

Sur ce segment, on constate ainsi que la part du gazole dans les renouvellements a chuté de 57,33 à 18,19 % en un temps record, en l'espace de seulement quatre ans.

Energie 1er Semestre 2019 1er Semestre 2023 Essence 34,62% 33,47% Diesel 57,33% 18,19% BEV 2,53% 12,02% HEV 4,04% 19,38% PHEV 1,43% 13,72% Autres 0,05% 3,22%

Sous l'effet des vases communiquants, le mix énergétique sur le canal des VPN a logiquement subi une redistribution des cartes et du leadership. Les motorisations essence, avec 33,47 % du volume total (quasiment au même niveau qu'en 2019), sont désormais les plus nombreuses dans les flottes. Elles devancent les hybrides (19,38%), les diesel donc, puis les hybrides rechargeables (13,7 %) et les 100 % électriques (12 %). Notez qu'au cumul, les voitures électrifiées représentent dorénavant 45 % des immatriculations dans les parcs, ce qui équivaut à un bond spectaculaire par rapport à 2019 (37 points de mieux).

Le diesel résiste bien chez les VUL

Chez les VUL à l'inverse, l'électrification tisse sa toile plus lentement semble-t-il. Et sur ce segment, c'est d'ailleurs le diesel qui continue tant bien que mal à séduire les professionnels. " Le diesel a perdu du terrain tout en restant largement dominant (76,08 % de parts pour 112 274 immatriculations au premier semestre 2023) ", analyse AAA Data. Le cabinet reconnaît certes que " les VU électriques progressent, mais qu'ils demeurent sous le seuil des 10 % de parts (8,73 % de parts et 12 884 immatriculations au premier semestre 2023.)"

Cette confiance maintenue dans le diesel et a contrario cette friolisté vis à vis de l'électrique s'expliquerait à ce jour sur la base de deux éléments majeurs. " D’une part, l’offre des constructeurs reste encore assez limitée, avec peu de profondeur de gamme, et d’autre part, l’achat d’un VU est dicté par des impératifs opérationnels et l’autonomie est donc déterminante."

Dans son analyse du marché des flottes, AAA Data a parallèlement évoqué les modes de financement actuellement privilégiés. On apprend entre autres que les entreprises optent avant tout pour la location longue durée (LLD) tandis que les administrations se tournent davantage vers le crédit et l'achat comptant.

Enfin, le cabinet a listé les dix voitures les plus livrées aux flottes entre le 1er janvier et le 30 juin 2023. Les Renault Clio, Peugeot 208 et 308 ont constitué le podium, tandis que laTesla Model Y s'est classée 10e et première VP étrangère du classement annuel provisoire.