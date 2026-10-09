Acheter une Nissan GT-R Skyline Edition lui rapporte plus de 70 000 euros

Acheter une voiture neuve, parcourir 40 km puis empocher l’équivalent de plus de 70 000 euros, c’est possible. La preuve avec cette Nissan GT-R Skyline Edition 2024 acquise 132 985 dollars (environ 118 900 euros) par son premier propriétaire. Pratiquement jamais utilisée, elle vient d’être adjugée 215 000 dollars (près de 192 100 euros) avant les frais sur la célèbre plateforme Bring a Trailer.

Il faut dire que cette R35 possède quelques arguments pour affoler les collectionneurs et fans de sportives japonaises. Produite à seulement 100 unités pour célébrer la fin de carrière de la Gt-r, la Skyline Edition associe la mythique teinte Bayside Blue à un habitacle en cuir Sora Blue. Jantes RAYS forgées de 20 pouces, freins Brembo et échappement Fujitsubo en titane complètent cette configuration hommage particulièrement désirable.

Une voiture condamnée à dormir ?

Sous le capot, pas de surprise. Son V6 3,8 litres biturbo VR38DETT développe comme n’importe quelle GT-R de cette année 565 ch pour 633 Nm de couple et transmet sa cavalerie aux quatre roues via une boîte à double embrayage à six rapports. Une version très désirée mais victime d’un paradoxe assez cruel : plus cette GT-R vaut cher, moins son propriétaire a intérêt à la conduire.