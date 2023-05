Adieu, berline...

Qui achète encore une berline familiale ? Pas les Français, en tout cas. Durant les quatre premiers mois de l’année, seuls six modèles s’y apparentant plus ou moins sont parvenus à se hisser dans le top 100 des immatriculations, et pas dans des positions bien glorieuses.

La première d’entre elles est une électrique, la Tesla Model 3, qui se hisse au 40ème rang avec 3500 unités immatriculées, un score trois fois inférieur à celui du SUV Model Y.

Loin derrière l’américaine, en l’occurrence au 70ème rang du Top 100 immatriculations, on trouve une ex-référence du genre, à savoir la BMW Série 3, péniblement écoulée à 1 900 unités en 4 mois, soit nettement moins que le SUV X1 et ses près de 3 200 exemplaires.

Vient ensuite la Skoda Octavia et ses 1 624 unités immatriculées, qui lui permettent d’occuper le 79ème rang. Elle devance d’une place une Française, en l’occurrence la Citroën C5X, créature hybride à la lisière du break et de la berline, avec ses 1608 exemplaires.

C’est mieux que sa cousine la Peugeot 508 qui, bien que très séduisante, subit de plein fouet la concurrence interne du tandem 3008/5008. Rivalité à laquelle s'ajoute celle de la 408, berline mâtinée de SUV coupé, écoulé à 2 452 exemplaires de janvier à avril (56ème rang).

Résultat, moins de 1350 unités écoulées pour la très racée berline sochalienne, 86ème vente depuis le début de l’année en France. Quant à Renault, il a carrément déserté le secteur après la fin de la Talisman, et ne compte pas y revenir.

Et voici achevé ce tour d’horizon des immatriculations de la « voiture de papa », lequel lui préfère désormais largement les SUV, il est vrai plus pratiques dans le cadre d’une utilisation familiale.

Ce désamour n’est pas que tricolore, mais bel et bien mondial. Dans une récente étude, le cabinet Jato soulignait que les berlines classiques, dites « sedan », n’avaient représenté que 20% des ventes sur la planète l’an dernier, chiffre à (ne pas) comparer aux 42% enregistrés par les SUV, dont la mode ne semble pas près de se démoder.