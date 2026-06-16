Affichée moins de 33 000 €, le Jaecoo 5 électrique risque de faire mal

« L’une de ses plus grandes forces, c’est son homogénéité. L’autre étant son rapport prix/équipements sans concurrence », voici comment notre essayeur qualifiait le Jaecoo 5 lors de sa découverte. Le dernier SUV d’une marque fraîchement débarquée sur notre territoire, le 1er avril exactement.

Désormais, le SUV urbain de grande taille (4,38 m de long) adopte la propulsion électrique. Sans surprise, la recette reste la même avec un tarif imbattable : 32 490 €.

Bien sûr, il n’a pas droit aux aides de l’Etat, mais il conserve une bonne longueur d’avance. Un Peugeot E-2008 réclame au minimum 38 500 € et un Hyundai Kona commence à 36 850 €. Il n’y a que le Citroën C3 Aircross, facturé à partir de 33 750 €, qui peut s’en approcher.

Seulement, le prix du Jaecco 5 Électrique n’est pas son seul atout. Si sa fiche technique ne révolutionne pas la catégorie, elle est au niveau des concurrents. Son électromoteur de 211 ch est associé à une batterie LFP de 61 kWh lui autorisant un rayon d’action de 402 km. Ce chiffre est comparable à ceux des Peugeot et Citroën, mais le Hyundai ne peut suivre avec ses 377 km. Côté recharge, il accepte une puissance de 130 kW en courant continu pour passer de 10 à 80 % en 34 minutes.

Une batterie garantie huit ans

C’est davantage au niveau des équipements que ce SUV enfonce le clou. Uniquement proposé en finition Exclusive, il inclut de série les jantes de 18 pouces, le toit panoramique, les sièges avant chauffants et ventilés, le volant chauffant, un combiné d’instrumentation de 8,9 pouces, un écran tactile de 13,2 pouces, un système audio Sony à huit HP, un chargeur à induction ventilé de 50W, le hayon électrique ou encore une pompe à chaleur. Bien sûr, toutes les aides à la conduite en vogue sont présentes, de même qu’Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Dernier argument, et non des moindres, ce Jaecoo s’accompagne d’une garantie de 7 ans ou 150 000 km. Cette couverture atteint 8 ans ou 160 000 km pour le moteur et la batterie (75 % de la capacité initiale).

La marque chinoise voit grand puisqu’elle ambitionne de vendre 15 000 voitures pour cette seule année 2026. En proposant une version hybride et électrique de son SUV à des prix imbattables, elle se donne les moyens de convaincre.