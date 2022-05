Alberto, le papi argentin qui rêvait d'une R12

Voilà un petit-fils généreux. Gonzalo, jeune Argentin, a voulu offrir à son grand-père Alberto le cadeau dont il a toujours rêvé : une Renault, mais pas n'importe laquelle. Alberto voulait une R12 ! Pourquoi ce drôle de choix ? Parce que c'est le premier modèle qu'il a conduit. Mais il n'avait ensuite jamais eu les moyens de s'en payer une.

Le petit-fils a donc réuni ses économies et vendu sa propre moto pour pouvoir acheter une R12 modèle 1993. 1993 ? N'est-ce pas une erreur ? Non, car la berline, présentée en France en 1969, a eu une carrière à rallonge à l'international. Si elle a quitté le catalogue français en 1980, remplacée par la R18, la R12 a été proposée jusqu'en 2000 en Turquie… et 2006 en Roumanie, avec le logo Dacia.

En ce qui concerne l'Argentine, la R12 a été produite localement dans l'usine de Santa Isabel de Cordoba de 1970 à 1994. 440 000 exemplaires sont sorties de ces chaînes, dont celui d'Alberto. Même si c'est un modèle assez récent, le véhicule avait besoin d'une bonne remise en état.

Renault s'en est chargé. La marque a en effet eu vent de cette histoire, relayée par la presse argentine (Gonzalo et Alberto ont même fini à la télévision). Une belle occasion pour le Losange, qui en a profité pour mettre en avant son nouveau service après-vente "Renault care service". La R12 a ainsi été remise en état. Et le constructeur a offert à Alberto, 76 ans, les services d'entretien à vie.