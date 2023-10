Alfa Romeo souhaite adapter son V6 aux futures normes antipollution

Les V6 Alfa Romeo ont largement contribué à la légende de la marque. La preuve par l'exemple : la disparition du bloc Busso avec l'arrivée de la berline 159 (2005-2011), qui adoptait un moteur Holden pour respecter les normes antipollution Euro 4 de l'époque, fut rédhibitoire pour de nombreux passionnés.

De fait, le Biscione est bien décidé à faire perdurer le dernier 6 cylindres maison en date, en l'occurrence le 2.9 biturbo équipant les Giulia et Stelvio Quadrifoglio (et la déclinaison 3.0 de la récente supercar 33 Stradale), même si son passage à la norme antipollution Euro 7 au 1er juillet 2025 s'annonce peu raisonnable économiquement, surtout pour un moteur servant avant tout de porte-étendard.

C'est en tout cas ce que Jean-Philippe Imparato, le PD-G de la marque, a annoncé selon le site internet automobile autocar.co.uk : "J'attends le résultat des propositions pour Euro 7 cette année. J’aimerais proposer un produit pertinent qui respecterait le nouveau règlement". L'intention est louable, bien sûr, même si cela tient du marketing, mais proposer parallèlement une gamme de modèles thermiques qui répondraient aux futures normes serait également pertinent, en particulier pour les ceux qui ne pourraient (souhaiteraient ?) pas passer à l'électrique ou à l'hybridation intégrale dans deux ans.

Normes Euro 7 : des seuils de d'émissions trop stricts pour les constructeurs…

Comparée à la norme Euro 6 actuelle, la norme Euro 7 vise une forte réduction des particules fines : -13 % côté moteur, et -27 % côté freinage et pneus. De leur côté, les diesels ont une contrainte supplémentaire avec une diminution de 35 % de leurs rejets d’oxyde d’azote. Des seuils contestés par de nombreux constructeurs qui sont parvenus à se faire entendre par le Conseil européen et sur lesquels doit encore statuer le Parlement. Un assouplissement ou un report faciliteraient sans doute la tâche d'Alfa…