Allez au bout de votre courage et prenez du plaisir en Peugeot 208 GTI

Sous une ligne plutôt banale, la Peugeot 208 première du nom cache pourtant de sérieux atouts. Si elle récupère la plateforme 2 du Groupe PSA, née avec la Citroën C3, elle s’allège considérablement. Ainsi, face à la 207 qu’elle remplace, la 208 perd parfois plus de 150 kg, sans compromettre sa résistance aux chocs. Très intéressant, surtout quand le constructeur décide de réintroduire en France la mythique appellation GTI sur le segment des citadines.

Si les premières images de la 208 circulent fin 2011, il faut attendre le Mondial de Paris 2012, pour voir révélée la 208 GTI, commercialisée début 2013. Celle-ci récupère le moteur THP équipant déjà l’ancienne 207 RC, mais dans une variante améliorée. Ainsi, ce 4-cylindres 1,6 l codéveloppé avec BMW mais fabriqué à Douvrin, passe-t-il de 175 ch à 200 ch. Comme dans le même temps, la petite nouvelle perd près de 100 kg (affichant 1 160 kg sur la bascule), elle progresse nettement par ses performances, pointant à 230 km/h et franchissant les 100 km/h en 6,9 s.

Naturellement, elle bénéficie de trains roulants adaptés : voies élargies, amortisseurs et ressorts modifiés, berceau et essieu arrière rigidifiés, jantes de 17… Cela dit, contrairement à la Clio RS, il n’y a ici pas de train avant à pivots découplés, et aucun différentiel à glissement limité n’est prévu… pour l’instant. La GTI est certes très rapide mais aussi chic, un peu à l’image de la révérée 205 GTI 1.9.

En effet, la 208 bénéficie d’un équipement riche, incluant une clim auto, un ESP, une sono, un GPS, un régulateur de vitesse, et une sellerie mixte cuir-tissu, notamment. Commercialisée en mars 2013 pour 24 500 € (29 800 € actuels selon l’Insee), la Peugeot ne vole pas la clientèle ! Une série Edition Limitée (50 unités) toute blanche est proposée au lancement.

La 208 GTI trouve sa clientèle, 10 000 unités étant écoulées en moins d'un an, puis dès la fin de 2013, se décline en 30th, variante radicalisée par son châssis et son moteur poussé à 208 ch. Celui-ci équipe à son tour la GTI « simple », dès le restylage de 2015, qui apporte aussi des projecteurs et boucliers modifiés, un freinage d’urgence automatique ou encore une réplication de smartphone. En 2018, sa carrière s’arrête avant l’arrivée de la 208 de deuxième génération, qui s’apprête à se décliner en GTI mais avec une motorisation… électrique.

Combien ça coûte ?

On trouve des 208 GTI en très bon état et à jour d’entretien dès 5 000 €, affichant certes environ 200 000 km compteur (si, si, c’est possible !). A 6 500 €, on accède à des autos de 150 000 km, à 7 500 €, on descend sous les 100 000 km et dès 10 000 €, des exemplaires de 50 000 km s’offrent à vous. Pour une 208 ch, comptez 1 500 € de plus au minimum.

Quelle version choisir ?

Plus puissante et équipée, la 208 ch est la plus attractive, mais coûte nettement plus cher que la 200 ch. Aussi, cette dernière constitue-t-elle un meilleur plan, à la stricte condition d’avoir été rigoureusement suivie.

Les versions collector

D’abord, ce sont les rarissimes Edition limitée. Ensuite, les exemplaires à très faible kilométrage et en parfait état d’origine.

Que surveiller ?

Ne tournons pas autour du pot. Cela fait plus de vingt ans que PSA a bien du mal à lancer des moteurs à essence fiables, le THP étant le premier à poser beaucoup de problèmes. Sur la 208, il est devenu nettement plus digne de confiance… sans pour autant se montrer irréprochable. Sur les deux premiers millésimes, on note encore des cas de chaîne de distribution décalée (à cause d’un tendeur défectueux), voire des surchauffes, avec des casses à la clé. Cela dit, on voit en annonce bien des exemplaires affichant plus de 200 000 km avec leur mécanique d’origine !

Néanmoins, la pompe haute pression demeure problématique, tout comme la pompe à eau, heureusement souvent prise en charge par Peugeot, et le boîtier du thermostat. Passé 100 000 km, on surveillera aussi les bobines, voire la gestion de la soupape de décharge du turbo. Sur les phases 2, les dysfonctionnements sont bien moins nombreux, notamment du côté de la distribution. Des ennuis parfois pénibles donc mais ne concernant pas fondamentalement le bloc, très solide.

Dans l’habitacle, on relève pas mal de soucis avec l’écran tactile, alors que le bourrelet gauche du siège conducteur s’use parfois prématurément. Heureusement, on ne note pas de faiblesse particulière du côté de la suspension et de la transmission, mais ces deux points sont à inspecter de près comme sur toute petite sportive.

Sur la route

Plutôt compacte pour une citadine moderne, la 208 GTI manque un peu de séduction visuelle, avec ses faux-airs de Toyota Yaris. A l’intérieur, c’est du pur Peugeot, avec ces cadrans surélevés (mais nettement plus lisibles que ceux de la 208 actuelle) et ce petit volant. On profite d’une très bonne position de conduite et d’un équipement riche. En ville, cette GTI surprend par sa douceur et la souplesse de son moteur.

Heureusement, une fois sur route, il pète la santé ! Gorgé de couple dès les bas régimes, il prend allègrement ses tours, grimpa dans un râle sympa jusqu'à 6 800 tr/min. La boîte le seconde efficacement, mais la 6è très longue trahit la vraie vocation de la 208 : la polyvalence. Ok, tout est bien coordonné dans cette 208, de la consistance de la direction à celle des pédales en passant par l’amortissement ou la commande de boîte.

Ok, le volant très direct combiné à un train avant précis permet de placer la voiture au millimètre, alors que la motricité est impeccable, et les effets de couple absents. Ok, même en ayant débranché l'ESP, on peut attaquer sans arrière-pensée, d'autant que l'amortissement est judicieux. Le freinage, malgré ses étriers flottants, s'avère par ailleurs efficace.

Mais cette GTI n'est pas très mobile de la poupe, et, si elle se révèle nettement plus vivante que la 207 RC, elle n'implique pas dans sa conduite comme sait le faire une Clio III RS. La Peugeot surprend plutôt par son confort de suspension, même sur route défoncée, et son insonorisation. En réalité, c'est une super GT de poche et non une pure sportive. Il suffit de le savoir ! Enfin, la 208 GTI consomme raisonnablement : 7,3 l/100 km en moyenne. Vu le réservoir de 50 l, cela garantit une bonne autonomie.

L'alternative youngtimer

Peugeot 206 RC (2003 - 2006)

Peugeot a beau lui avoir refusé l'appellation GTI, fondamentalement, la 206 RC en est une. Dotée d'un châssis affûté, de grandes roues et surtout d'un 2,0 l atmo poussé à 177 ch, cette citadine jouit de performances très élevées (maxi de 220 km/h, 0 à 100 km/h en 7,2 s), et d'un comportement routier fort efficace.

Pour autant, elle n'oublie pas de montrer coquette avec ses belles jantes de 17 et ses baquets mêlant cuir et Alcantara. La RC bénéficie même de la clim auto de série ! Révélée en 2003, elle est retirée en 2006, incarnant une sorte de bouquet final de la 206. A partir de 8 000 €.

Peugeot 208 GTI (2013), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 560 cm3

Alimentation : injection directe, turbo

Suspension : jambes de force, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 200 ch à 5 800 tr/min

Couple : 275 Nm à 1 700 tr/min

Poids : 1 160 kg

Vitesse maxi : 230 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 6,8 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de 208 GTI, rendez-vous sur le site de La Centrale.