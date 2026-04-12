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Peugeot 208 Gti

Voiture plaisir à petit prix

Allez au bout de votre courage et prenez du plaisir en Peugeot 208 GTI

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

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Si on passe outre son moteur réputé peu fiable, on trouve dans la Peugeot 208 GTI une petite sportive à la fois performante et agréable au quotidien, le tout pour un prix très abordable. Dès 5 000 €.

Allez au bout de votre courage et prenez du plaisir en Peugeot 208 GTI

Sous une ligne plutôt banale, la Peugeot 208 première du nom cache pourtant de sérieux atouts. Si elle récupère la plateforme 2 du Groupe PSA, née avec la Citroën C3, elle s’allège considérablement. Ainsi, face à la 207 qu’elle remplace, la 208 perd parfois plus de 150 kg, sans compromettre sa résistance aux chocs. Très intéressant, surtout quand le constructeur décide de réintroduire en France la mythique appellation GTI sur le segment des citadines.

Au salon de Genève 2012, Peugeot expose sa 208 GTI concept, proche à 99,99 % du modèle définitif.
Au salon de Genève 2012, Peugeot expose sa 208 GTI concept, proche à 99,99 % du modèle définitif.

Si les premières images de la 208 circulent fin 2011, il faut attendre le Mondial de Paris 2012, pour voir révélée la 208 GTI, commercialisée début 2013. Celle-ci récupère le moteur THP équipant déjà l’ancienne 207 RC, mais dans une variante améliorée. Ainsi, ce 4-cylindres 1,6 l codéveloppé avec  BMW mais fabriqué à Douvrin, passe-t-il de 175 ch à 200 ch. Comme dans le même temps, la petite nouvelle perd près de 100 kg (affichant 1 160 kg sur la bascule), elle progresse nettement par ses performances, pointant à 230 km/h et franchissant les 100 km/h en 6,9 s.

La Peugeot 208 GTI finale sort au Mondial de Paris 2012, puis est commercialisée en mars suivant. Elle joue la carte de la discrétion chic.
La Peugeot 208 GTI finale sort au Mondial de Paris 2012, puis est commercialisée en mars suivant. Elle joue la carte de la discrétion chic.

Naturellement, elle bénéficie de trains roulants adaptés : voies élargies, amortisseurs et ressorts modifiés, berceau et essieu arrière rigidifiés, jantes de 17… Cela dit, contrairement à la Clio RS, il n’y a ici pas de train avant à pivots découplés, et aucun différentiel à glissement limité n’est prévu… pour l’instant. La GTI est certes très rapide mais aussi chic, un peu à l’image de la révérée 205 GTI 1.9.

En effet, la 208 bénéficie d’un équipement riche, incluant une clim auto, un ESP, une sono, un GPS, un régulateur de vitesse, et une sellerie mixte cuir-tissu, notamment. Commercialisée en mars 2013 pour 24 500 € (29 800 € actuels selon l’Insee), la  Peugeot ne vole pas la clientèle  ! Une série Edition Limitée (50 unités) toute blanche est proposée au lancement.

Pas facile de différencier une GTI d'une autre 208. Notons les jantes, voire les logos... Malheurseument, avec un Cx ce 0.34 et un Scx de 0.71, l'aérodynamique n'est manifestement pas une priorité.
Pas facile de différencier une GTI d'une autre 208. Notons les jantes, voire les logos... Malheurseument, avec un Cx ce 0.34 et un Scx de 0.71, l'aérodynamique n'est manifestement pas une priorité.

La 208 GTI trouve sa clientèle, 10 000 unités étant écoulées en moins d'un an, puis dès la fin de 2013, se décline en 30th, variante radicalisée par son châssis et son moteur poussé à 208 ch. Celui-ci équipe à son tour la GTI « simple », dès le restylage de 2015, qui apporte aussi des projecteurs et boucliers modifiés, un freinage d’urgence automatique ou encore une réplication de smartphone. En 2018, sa carrière s’arrête avant l’arrivée de la 208 de deuxième génération, qui s’apprête à se décliner en GTI mais avec une motorisation… électrique.

En 2015, la Peugeot 208 bénéficie d'un léger restylage touchant aux boucliers, notamment. Le moteur grimpe à 208 ch.
En 2015, la Peugeot 208 bénéficie d'un léger restylage touchant aux boucliers, notamment. Le moteur grimpe à 208 ch.

Combien ça coûte ?

On trouve des 208 GTI en très bon état et à jour d’entretien dès 5 000 €, affichant certes environ 200 000 km compteur (si, si, c’est possible !). A 6 500 €, on accède à des autos de 150 000 km, à 7 500 €, on descend sous les 100 000 km et dès 10 000 €, des exemplaires de 50 000 km s’offrent à vous. Pour une 208 ch, comptez 1 500 € de plus au minimum.

Très peu de modifications sur la poupe de la Peugeot 208 GTI lors de la mise à jour de 2015. Ah si, les feux changent !
Très peu de modifications sur la poupe de la Peugeot 208 GTI lors de la mise à jour de 2015. Ah si, les feux changent !

Quelle version choisir ?

Plus puissante et équipée, la 208 ch est la plus attractive, mais coûte nettement plus cher que la 200 ch. Aussi, cette dernière constitue-t-elle un meilleur plan, à la stricte condition d’avoir été rigoureusement suivie.

La plus collector des Peugeot 208 GTI est l'Edition limitée, fabriquée à 50 exemplaires lors du lancement en 2013. Si vous en trouvez une, évitez de la repeindre...
La plus collector des Peugeot 208 GTI est l'Edition limitée, fabriquée à 50 exemplaires lors du lancement en 2013. Si vous en trouvez une, évitez de la repeindre...

Les versions collector

D’abord, ce sont les rarissimes Edition limitée. Ensuite, les exemplaires à très faible kilométrage et en parfait état d’origine.

Le THP EP6CDTX de la Peugeot 208 GTI est bien plus fiable que ne le suggère sa réputation. Sans pour autant devenir une référence, même si après 2014, il est vraiment solide.
Le THP EP6CDTX de la Peugeot 208 GTI est bien plus fiable que ne le suggère sa réputation. Sans pour autant devenir une référence, même si après 2014, il est vraiment solide.

Que surveiller ?

Ne tournons pas autour du pot. Cela fait plus de vingt ans que PSA a bien du mal à lancer des moteurs à essence fiables, le THP étant le premier à poser beaucoup de problèmes. Sur la 208, il est devenu nettement plus digne de confiance… sans pour autant se montrer irréprochable. Sur les deux premiers millésimes, on note encore des cas de chaîne de distribution décalée (à cause d’un tendeur défectueux), voire des surchauffes, avec des casses à la clé. Cela dit, on voit en annonce bien des exemplaires affichant plus de 200 000 km avec leur mécanique d’origine !

Néanmoins, la pompe haute pression demeure problématique, tout comme la pompe à eau, heureusement souvent prise en charge par Peugeot, et le boîtier du thermostat. Passé 100 000 km, on surveillera aussi les bobines, voire la gestion de la soupape de décharge du turbo. Sur les phases 2, les dysfonctionnements sont bien moins nombreux, notamment du côté de la distribution. Des ennuis parfois pénibles donc mais ne concernant pas fondamentalement le bloc, très solide.

Dans l’habitacle, on relève pas mal de soucis avec l’écran tactile, alors que le bourrelet gauche du siège conducteur s’use parfois prématurément. Heureusement, on ne note pas de faiblesse particulière du côté de la suspension et de la transmission, mais ces deux points sont à inspecter de près comme sur toute petite sportive.

Très performante, dynamique, efficace mais aussi confortable, la Peugeot 208 GTI n'est pourtant pas une sportive radicale.
Très performante, dynamique, efficace mais aussi confortable, la Peugeot 208 GTI n'est pourtant pas une sportive radicale.

Sur la route

Plutôt compacte pour une citadine moderne, la 208 GTI manque un peu de séduction visuelle, avec ses faux-airs de Toyota Yaris. A l’intérieur, c’est du pur Peugeot, avec ces cadrans surélevés (mais nettement plus lisibles que ceux de la 208 actuelle) et ce petit volant. On profite d’une très bonne position de conduite et d’un équipement riche. En ville, cette GTI surprend par sa douceur et la souplesse de son moteur.

Présentation originale et finition de bonne qualité pour la Peugeot 208 GTI, par ailleurs parsemée d'accessoires donnant le ton, comme le pédalier alu et les poignées intérieures bicolores.
Présentation originale et finition de bonne qualité pour la Peugeot 208 GTI, par ailleurs parsemée d'accessoires donnant le ton, comme le pédalier alu et les poignées intérieures bicolores.

Heureusement, une fois sur route, il pète la santé ! Gorgé de couple dès les bas régimes, il prend allègrement ses tours, grimpa dans un râle sympa jusqu'à 6 800 tr/min. La boîte le seconde efficacement, mais la 6è très longue trahit la vraie vocation de la 208 : la polyvalence. Ok, tout est bien coordonné dans cette 208, de la consistance de la direction à celle des pédales en passant par l’amortissement ou la commande de boîte.

Ok, le volant très direct combiné à un train avant précis permet de placer la voiture au millimètre, alors que la motricité est impeccable, et les effets de couple absents. Ok, même en ayant débranché l'ESP, on peut attaquer sans arrière-pensée, d'autant que l'amortissement est judicieux. Le freinage, malgré ses étriers flottants, s'avère par ailleurs efficace.

Ornés de rouge pour faire sport, les sièges de la Peugeot 208 GTI concilient confort et maintien efficace. Cela dit, le bourrelet gauche peut s'user rapidement.
Ornés de rouge pour faire sport, les sièges de la Peugeot 208 GTI concilient confort et maintien efficace. Cela dit, le bourrelet gauche peut s'user rapidement.

Mais cette GTI n'est pas très mobile de la poupe, et, si elle se révèle nettement plus vivante que la 207 RC, elle n'implique pas dans sa conduite comme sait le faire une Clio III RS. La Peugeot surprend plutôt par son confort de suspension, même sur route défoncée, et son insonorisation. En réalité, c'est une super GT de poche et non une pure sportive. Il suffit de le savoir ! Enfin, la 208 GTI consomme raisonnablement : 7,3 l/100 km en moyenne. Vu le réservoir de 50 l, cela garantit une bonne autonomie.

 

L'alternative youngtimer

Peugeot 206 RC (2003 - 2006)

Bien posée sur ses jantes de 17, la Peugeot 208 RC a une sacrée allure. Lancée en 2003, elle séduit toujours visuellement.
Bien posée sur ses jantes de 17, la Peugeot 208 RC a une sacrée allure. Lancée en 2003, elle séduit toujours visuellement.

Peugeot a beau lui avoir refusé l'appellation GTI, fondamentalement, la 206 RC en est une. Dotée d'un châssis affûté, de grandes roues et surtout d'un 2,0 l atmo poussé à 177 ch, cette citadine jouit de performances très élevées (maxi de 220 km/h, 0 à 100 km/h en 7,2 s), et d'un comportement routier fort efficace.

Pour autant, elle n'oublie pas de montrer coquette avec ses belles jantes de 17 et ses baquets mêlant cuir et Alcantara. La RC bénéficie même de la clim auto de série ! Révélée en 2003, elle est retirée en 2006, incarnant une sorte de bouquet final de la 206. A partir de 8 000 €.

 

Peugeot 208 GTI (2013), la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 560 cm3
  • Alimentation : injection directe, turbo
  • Suspension : jambes de force, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 6 manuelle, traction
  • Puissance : 200 ch à 5 800 tr/min
  • Couple : 275 Nm à 1 700 tr/min
  • Poids : 1 160 kg
  • Vitesse maxi : 230 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 6,8 s (donnée constructeur)

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Avis Peugeot 208 Gti

16 /20

208 Gti (2) 1.6 THP 208 S&S GTI BY PEUGEOT SPORT 3P (2016)

Par Patoche64 le 03/09/2023

tenue de route fantastique idéale pour mes petites routes sinueuses de montagneMoteur réactif, coupleux et vif!Des baquets vraiment bien enveloppants et confortables La boite est bien étagéeSuspensions sèches, on ne peut pas tout avoir...Tellement satisfait que j'ai récidivé, vendue pour une Peugeot 308 GTI

11,8 /20

208 Gti (2) 1.6 THP 208 S&S GTI BY PEUGEOT SPORT 3P (2018)

Par §SHA576YW le 01/02/2022

Tenue de route : exceptionnelle pour voiture de cette catégorieMatériaux : horriblement déçu par la qualité globale : usure prématurée des plastiques (???), sièges et cuirs/similicuirs (??????). Le siège baquet frotte contre montant de porte : griffes déplorables No comment sur concessionnaires (juste horrible). Très malheureusement : vais partir chez BMW

16,8 /20

208 Gti (2) 1.6 THP 208 S&S GTI BY PEUGEOT SPORT 3P (2016)

Par R56_91 le 29/01/2022

La batmobile en livrée gris mate mon dieu que je l'a trouvais belle !Je n'ai la gardé qu'un an mais quel pied !Des perfs et un châssis parmi les meilleurs si ce n'est le meilleur de la catégorie.Une geule de WRC ( en BPS ), un intérieur de qualité (hormis les tapis rouges très fragiles...) et plutôt jolie (les sièges baquets!).Le seule point sur lequel je vais porté un bémol est au niveau de la fiabilité car j ai du changer la dump valve au bout de quelques mois d'utilisation et toujours un bidon d'huile dans le coffre car une conso hors norme...

11,8 /20

208 Gti 1.6 THP 200 GTI 3P (2013)

Par OVO Seb OVO le 23/11/2021

La 208gti est capricieuse. C’est une voiture très agréable à conduire au quotidien. Le moteur est souple et puissant. La tenue de route et le freinage parfait. Le problème c’est qu’il faut passer au garage tous les 6 mois avec des factures salées. Elle consomme presque autant d’huile que d’essence 1l/1000km. Beaucoup d’éléments mécaniques sont en plastiques. Cette voiture n’est pas faite pour durer.

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