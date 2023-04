Athlon France accroît de 10 % sa flotte de véhicules

« Les résultats 2022 témoignent de notre capacité à nous adapter à un marché confronté à de nouveaux enjeux », indique Athlon France dans un communiqué publié ce jeudi, ajoutant avoir « une nouvelle fois défié les prévisions d’un secteur traversé par de multiples crises.»

Concrètement, la filiale de Mercedes-Benz Mobility AG dit avoir augmenté sa flotte financée de 10 % par rapport à 2021, ce qui équivaut à 57 000 VP, VS et VUL multimarques mis à disposition de sa clientèle entreprises au cours de l'année passée. Une croissance à deux chiffres qui, selon le loueur longue durée, démontre « l’adaptabilité et la résilience du groupe.»

Accompagnement renforcé

Parmi les commandes enregistrées en 2022, Athlon note une montée en puissance des motorisations électrifiées. Les hybrides et 100 % électriques ont en effet pesé pour 42 % des volumes. Une tendance qui va inciter le loueur à accompagner encore davantage les entreprises dans l'intégration de ces modèles électriques en parc et dans l'évolution des car policies.

Parallèlement, depuis le début 2023, l'enseigne de location automobile dit avoir mis en place des conseils (guide fiscalité, calendrier et carte interactive des ZFE, etc.) et des offres adaptées « aux besoins évolutifs des gestionnaires de flottes.» A l'image de la formule Athlon Abonnemement.

C'est dans ce cadre qu'a d'ailleurs été lancé récemment un showroom online. Cette plateforme permet de visualiser en quelques clics les véhicules disponibles à la commande et livrables rapidement, un outil qualifié par le loueur d'alternative « pour les entreprises en quête de flexibilité », alors que le contexte sectoriel (toujours impacté par les retards de délais de livraison, entre autres) et économique reste très incertain.