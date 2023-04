Et si le contrôle technique suffisait pour rentrer dans les ZFE ?

D’ici 2025 au plus tard, toutes les agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants doivent posséder une zone réservée aux véhicules les moins polluants dans leur centre-ville. Ce principe de la ZFE (renommée plus récemment ZFE-m), inaugurée par la ville de Paris en 2016, a été plutôt bien accepté ces dernières années lorsque les principales villes de France ont mis en place une interdiction de circulation pour les voitures les plus vieilles et polluantes. Mais maintenant que le système doit exclure des véhicules moins anciens (les diesel d’avant 2011 et les essence d’avant 2006), ça commence à coincer. Et pour cause, on parle de véhicules toujours utilisés par une partie non négligeable de la population française (aux moyens financiers souvent limités). Alors que ces restrictions doivent théoriquement se durcir jusqu’aux diesels mêmes neufs (puis théoriquement à tous les véhicules thermiques mêmes essence et neufs d’ici 2030 dans une ville comme Paris !), les municipalités et les parlementaires craignent désormais de déclencher une véritable révolte sociale.

Depuis quelques mois, les annonces de report de ces durcissements de restrictions d’accès des voitures dans les ZFE se multiplient dans des villes comme Paris ou Lyon. Partout ailleurs ou presque, des députés demandent leur annulation pure et simple. Il y a quelques jours, le Sénat a d’ailleurs lancé une consultation citoyenne dont les résultats seront très intéressants à suivre. Ira-t-on jusqu’à les laisser tomber ? La semaine dernière, le député Jean-Luc Fugit rappelait à ce propos que la loi prévoyait initialement des mesures beaucoup moins drastiques en la matière.

La solution du contrôle technique ?

Comme le rapportent les journalistes du Journal de l’Auto, Mobilians et le député Gérard Leseul proposent une autre solution socialement plus acceptable pour sortir de l’impasse : remplacer le système de restrictions d’accès des vignettes Crit’Air par celui d’un contrôle automatique du contrôle technique sur les voitures qui rentrent à l’intérieur des centres-villes. Mobilians, l’organisation patronale défendant les intérêts des entreprises de la distribution et des services de l’automobile en France, argue que ce système basé sur les vignettes Crit’Air ne s’intéresse qu’à la pollution des véhicules au moment de leur mise en circulation et pas celle lors de leur utilisation réelle, qui peut varier tout au long de leur vie.

Bernard Bourrier, président des réseaux Autovision spécialisés dans le contrôle technique, affirme ainsi que « Seul le contrôle technique permet véritablement de vérifier quels niveaux de particules ou de polluants sont émis ». Le député Gérard Leseul propose d’utiliser le système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation Lapi pour vérifier de cette façon l’état des voitures : « Ce système permet de tout connaître : son poids, le contrôle technique, le nombre de passage si le véhicule est déjà passé dans la ZFE... des informations qui permettraient ainsi d'autoriser un certain nombre d'entrées ou de sorties par an de la ZFE ».

Si l’idée de s’assurer du bon état de fonctionnement des voitures n’a rien de choquant puisqu’elle permettrait de limiter de facto leur pollution, l’éventualité de contrôler automatiquement les véhicules des Français lors de chaque trajet en ville ou en périphérie risque tout de même de générer un peu de défiance aussi. A voir donc comment ces propositions seront discutées au parlement et, dans le cas où elles seraient sérieusement proposées, comment les Français les accueilleraient.