Paris va encore reporter son interdiction des voitures polluantes

C’est l’un des points d’achoppement entre la mairie de Paris et la présidence de la région Ile-de-France. Le durcissement des conditions d’accès dans la ZFE (zone à faible émission) de la capitale française, dont l’interdiction d’entrée devait s’étendre dès le mois de juillet 2023 aux véhicules de la catégorie Crit’Air 3. C’est-à-dire, aux modèles essence d’avant 2006 et aux diesel d’avant 2011. Contrairement aux très vieux véhicules des catégories 4 et 5, cette tranche inclut des modèles plus récents et encore relativement utilisés par les automobilistes français qui n’ont pas les moyens d’acheter une auto neuve.

Un peu partout dans le pays, ça commence à coincer à l’intérieur des municipalités et des conseils généraux. En ces temps où la gronde sociale est importante, des discussions sont en cours à Marseille, Montpellier ou Lyon pour reculer la mise en place des mesures d’exclusion des voitures encore relativement récentes. A Paris, la mairie voulait tenir bon et mettre en place cette interdiction des Crit’Air 3 dès juillet 2023, comme prévu. La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, elle, visait plutôt un report de 18 mois supplémentaires. D’après une déclaration d’un des vice-présidents de la Métropole du Grand Paris à l’AFP, c’est plutôt cette dernière qui serait en train de gagner.

« Fin 2024 ou début 2025 »

« La métropole du Grand paris estime que le calendrier n’est pas tenable. L’interdiction des Crit’Air 3 interviendra après les jeux olympiques de l’été prochain », annonce Geoffroy Boulard. Avant lui, le président de la métropole Patrick Ollier avait parlé de « fin 2024 ou début 2025 » comme date d’entrée de de cette interdiction des autos Crit’Air 3. Rappelons qu’initialement, les véhicules arborant une vignette Crit’Air 3 devaient être interdits dans la ZFE de Paris dès le mois de juillet 2022. Mais ce nouveau report apparaît désormais inévitable et doit être officialisé en juin prochain lors d’un conseil métropolitain. Alors, qui sera la première ville de France à acter l’interdiction de circulation des autos Crit’Air 3 dans sa ZFE ? A Marseille, elle est pour l’instant prévue pour septembre 2024. A Lyon, c’est pour janvier 2025 tout comme pour Montpellier ou Rouen.