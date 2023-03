Les politiciens se déchirent sur la ZFE de Paris

Nouvel affrontement dans la grande bataille sur l’application des ZFE (zones à faibles émissions) dans les grandes villes de France. Alors que des élus de Marseille, Lyon ou Reims demandent d’abandonner ou de reporter les mesures d’interdiction de circulation prévues pour les véhicules à vignette Crit’Air 4, 3 ou 2, on reparle déjà de celle de Paris où la réglementation doit se durcir au mois de juillet 2023.

Les autos à vignette Crit’Air 3 (diesels d’avant 2011 et essence d’avant 2007) doivent en principe être interdites de circulation dès l’été prochain dans la ZFE de Paris. Mais la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse demande à reporter cette mesure de 18 mois, afin de ne pas trop pénaliser les automobilistes français les plus pauvres et leur laisser le temps de s’adapter (tout en demandant au gouvernement de les aider financièrement davantage sur l’achat de nouveaux véhicules à zéro émission).

La mairie de Paris veut tenir

Mais outre la mise en place dès l’année prochaine de l’inédite ZTL (zone à trafic limité) interdisant aux automobilistes de traverser le centre de Paris sans une stricte nécessité de le faire, la maire de Paris Anne Hidalgo explique aux journalistes de l’AFP qu’elle ne veut pas reporter cette mise en application de l’interdiction des Crit’Air 3 dans la ZFE de paris. Aux dernières nouvelles, il était question d’un possible report de la mesure après les jeux olympiques 2024 de l’été prochain. Alors, qui aura le dernier mot entre la mairie de Paris et la région Ile-de-France ? Comme pour bien d’autres sujets (interdiction des ventes de voitures neuves thermiques en 2035, application des ZFE partout en France…), rendez-vous au prochain épisode. Rappelons que la maire de Paris souhaite supprimer le diesel (même neuf) de Paris dès 2024 et les voitures thermiques (mêmes essence) de la ville d’ici 2030.