Audi lance la vente en ligne de véhicules neufs et d'occasion en France

Pour une fois, la France est au centre d'un projet pilote pour un constructeur allemand. Devant la crise actuelle et le risque de ne pas voir assez de clients en concession, Audi a décidé de lancer la réservation en ligne de ses véhicules neufs en stock et d'occasion, via un nouveau programme dédié.

Il est donc possible de consulter des annonces de véhicules et de les réserver en ligne, moyennant un acompte de 100 €. Le reste des formalités administratives et de financement se font lorsque le vendeur prend contact avec le client potentiel, qui peut même profiter de la livraison du véhicule à domicile.

Audi développera ensuite ce dispositif dans d'autres pays européens dans le courant de l'été, même si l'Allemagne dispose d'un projet un peu similaire avec la possibilité d'acheter un véhicule neuf sur commande en ligne, 24h/24. A la différence de la France, le dispositif allemand met pour l'instant l'accent sur les paiements en espèce, bien plus communs qu'en France, y compris pour l'achat de véhicules. L'achat de bout en bout numérique viendra avec le financement par Audi Bank.