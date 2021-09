Audi Q4 e-Tron Sportback : le SUV coupé branché - Vidéo en direct du Salon de Munich 2021

A peine commercialisé et déjà testé sur Caradisiac. Audi profite du salon de Munich pour mettre en lumière sa gamme 100% électrique « e-tron ». Et l’ambassadeur « grand public » de cette gamme pour le moment est le nouveau SUV compact Q4 e-Tron. C'est d'ailleurs la version coupé, Sportback qui est exposée sur le stand Audi.

Le SUV est basé sur la plate-forme du groupe Volkswagen MEB dédiée à l’électrique. Il est le cousin technique des Skoda Enyaq et Volkswagen ID.4. Le look est heureusement bien différencié, on reconnaît des Audi au premier coup d'œil. On a ainsi la calandre octogonale, propre aux baroudeurs de la marque. Électrique oblige, elle est fermée. La grille est mise en avant par un cadre noir, qui fait le lien avec les optiques, comme sur le Q8. Détail sympathique : avec les phares Matrix LED, on peut choisir parmi plusieurs signatures lumineuses. De profil, on note le porte-à-faux avant raccourci, un élément lié à la base électrique. À l'arrière, comme sur les grands e-tron, les feux forment un bandeau.

La variante Sportback se démarque par un pavillon qui plonge rapidement et une lunette très inclinée. Un béquet vient la traverser à sa base, ce qui ne va pas améliorer la rétrovision ! Les deux silhouettes ont la même longueur : 4,59 mètres.

La planche de bord est dans la lignée des dernières productions d'Audi, elle ressemble ainsi à celle de l'A3, avec des formes anguleuses et un écran tactile central orienté vers le conducteur. Celui-ci est en revanche plus grand, avec une taille de 11,6 pouces. Parmi les éléments distinctifs aux Q4, il y a l'élément flottant qui intègre le sélecteur de vitesses et le volant à l'aspect futuriste, doté de commandes tactiles. Autre élément futuriste : l'affichage tête-haute en réalité augmentée : des informations semblent flotter devant la voiture. Dans le champ de vision, une flèche vous indique précisément le chemin à suivre.

L'avantage de la plate-forme MEB, dotée d'un grand empattement, est de proposer un espace comparable à la catégorie supérieure aux passagers. C’est réussi nous avons pu le constater à l’occasion du Salon de Munich. Nonne surprise également du côté du coffre qui annonce 520 litres et 535 litres pour le coupé Sportback.

Le Q4 proposera plusieurs configurations techniques. Le modèle d'accès Q4 35 e-tron a un moteur à l'arrière de 170 ch et une batterie de 52 kWh (capacité nette). L'autonomie ne dépasse pas 350 km. La version intermédiaire Q4 40 e-tron, pour l'instant réservée à la silhouette normale, a aussi un unique moteur arrière, mais il est plus puissant, avec 204 ch. Il y a surtout une grosse batterie de 77 kWh, qui donne la meilleure autonomie de 520 km. Enfin, la version haut de gamme 50 e-tron quattro a deux moteurs, un sur chaque essieu, ce qui donne une transmission intégrale électrique. La puissance est de 299 ch. Elle a la batterie 77 kWh, pour une autonomie de quasiment 500 km. Audi a laissé entendre que des variantes sportives allaient suivre.

Le Q4 a été lancé en France au printemps 2021 avec un de base de 42 800 €, ce qui lui permet de profiter du bonus maximal (sous les 45 000 €).

L'instant Caradisiac : les allemands aiment Audi

A l'ouverture du stand Audi, on a pu constater un engouement de la part du public qui s'est rué pour découvrir le concept Grand Sphere et l'E-Tron GT. Si Munich est la patrie de BMW, Audi a garde une très bonne cote.