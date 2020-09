Audi RS6 Tribute Edition : petit rappel à la RS2

L'Audi RS6 est enfin proposée aux Américains après avoir été uniquement réservée à l'Europe. La nouvelle génération est donc une découverte pour les clients canadiens et américains, qui représentent tout de même un fort potentiel de vente pour Audi. La marque allemande en est consciente et malgré l'impopularité des breaks de l'autre côté de l'Atlantique, elle n'hésite pas à proposer une édition spéciale "Tribute Edition", en hommage au break qui a été le début de l'aventure pour Audi Sport : la RS2.

On retrouve donc le fameux bleu Nogaro sur cette RS6 chaussée en 22 pouces et dotées d'étriers de freins rouges. On retrouve le bleu Nogaro à l'intérieur sur les surpiqûres, les surtapis et le bas des sièges. L'édition spéciale adopte le pack Driver Assistance et l'Executive Pack avec les fermetures assistées de portière, l'affichage tête haute, les sièges arrière chauffants et le cuir partout dans l'habitacle.

Les clients américains désireux de s'offrir cette RS6 un peu spéciale devront débourser plus de 137 000 dollars, hors taxes fédérales. Un surcoût de près de 30 000 dollars par rapport au modèle de base, tout de même.