Ferrari possède son programme « One-Off », qui vient d’accoucher sur la CZ26 dévoilée il y a quelques heures. Bugatti propose son « Solitaire » pour ceux qui veulent une voiture unique, différente des modèles de la gamme normale. Lamborghini se lance aussi parfois dans certains projets uniques comme l’Aventador J ou la Sesto Elemento. Aston Martin vient de lancer son programme « Special Vehicle Operations ».

Chez Porsche, les modèles les plus exclusifs, chers et rares seront désormais conçus par le département Sonderwunsch. Déjà auteur par le passé de séries limitées sur des modèles de la gamme et d’une 911 type 993 Speedster « restomod » dévoilée en 2024, ce département permet aux clients d’aller jusqu’à concevoir un modèle unique différent de tous les autres véhicules du catalogue Porsche. Comme chez les Ferrari « One-Off », ce programme prend pour base des modèles existants mais permet de modifier toute la carrosserie et l’intérieur (ou même la mécanique en fonction des demandes du client et du prix qu’il accepte de payer).

Une 991 GT2 RS Manthey transformée en « Flachbau RS »

La voiture blanche que vous avez sous les yeux, officiellement présentée ce jour à Monterey, est la seconde vraie création du département Sonderwunsch après la 993 Speedster de 2024. Comme vous l’aurez sans doute deviné, elle se base sur l’ancienne 991 de type 991.2 GT2 RS dans sa configuration « Manthey ». Avec une face avant méconnaissable, inspirée des 911 « Flachbau » apparues sur la génération 930 (reproduisant elles-mêmes la proue entièrement plate de la 935 de course. L’évocation de cette 935 reste un art assez incontournable chez Porsche depuis ce temps, la dernière fois en 2018 avec la « nouvelle » 935 basée sur la 991.2 GT2 RS Clubsport réservée au circuit.

Exemplaire unique, cette GT2 RS Manthey « Flachbau RS » ne touche rien à la mécanique de la GT2 RS originelle et récupère donc son flat-six biturbo de 3,8 litres développant 700 chevaux et accouplé à une boîte PDK. Grâce à l’utilisation de carbone sur les parties ajoutées, elle en profite cependant pour s’alléger de 31,6 kg par rapport à la GT2 RS Manthey d’origine. A l’arrière, elle s’équipe aussi d’un énorme aileron réglable inédit, contribuant à augmenter l’appui de 2 % tout en réduisant la traînée de 1 %. « Elle serait probablement légèrement plus rapide que la GT2 RS Manthey sur la Nordschleife », nous dit-on sans avoir pu vérifier ça : il se trouve que cet exemplaire unique a été confectionné sur la base de la voiture « donneuse » du client et qu’il n’était pas possible de risquer de la détruire lors d’une tentative chronométrique à fond !

Plus d’un million d’euros

Cette Porsche très spéciale a coûté une somme à sept chiffres à son propriétaire, qui voulait une « Flachbau » moderne et ultra-performante. Le constructeur explique pouvoir répondre à tous les souhaits de ses clients dans le cadre de ce programme Sonderwunsch, avec environ 150 000€ nécessaires pour l’étude précise du projet puis plus d’un million d’euros lorsque les demandes imposent de modifier le châssis et de revoir le design. Avec zéro limite théorique, si ce n’est celle de l’homologation routière si le client a des demandes spéciales. Dans le cas de cette GT2 RS Flachbau par exemple, l’équipe de Porsche a dû faire très attention à la hauteur minimale des phares pour qu’elle puisse garder son homologation routière.