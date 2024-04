Internet regorge de vidéos de ce genre, qui terminent parfois par un accident horrible : sous le pseudo « Baby Driver », un habitant de Bron s’amusait à slalomer entre les voitures sur le périphérique de Lyon il y a quelques années à plus de 200 km/h, avec une seule main sur le volant de sa BMW M8 et en filmant au téléphone de l’autre. Dans cette séquence de 2021 visible ci-dessous, on le voit prendre de gros risques et frôler des voitures qui, au moindre changement de direction, auraient été percutées par la grosse Allemande.

Alors qu’on sait très bien que les forces de l’ordre s’intéressent désormais aux vidéos publiées sur les réseaux sociaux pour poursuivre ce genre de comportement délictuel, il avait aussi eu la « bonne » idée de diffuser ses exploits sur Internet.

"Baby Driver", le délinquant routier en prison après des vidéos terrifiantes

En plus de cette vidéo effrayante, le conducteur a commis d’autres infractions et délits. Il aurait notamment commis un délit de fuite au volant d’une Audi RS 3 et a été intercepté le 6 mars dernier sur l’autoroute A7 après une séquence de course-poursuite contre les gendarmes à 220 km/h.

18 mois de prison ferme

En raison de ses nombreux actes du genre et de précédentes condamnations, le parquet de Lyon lui a donné 18 mois de prison ferme (qui étaient en sursis après les précédents délits) mais il n’a écopé d’aucune amende et sa BMW M8 lui a été rendue. Pour le défendre, son avocat a déclaré que la vitesse était son seul plaisir dans la vie. Si nous comprenons évidemment la notion de plaisir automobile à Caradisiac, on regrette amèrement que de tels comportements ternissent autant l’image de notre passion (en plus des risques délirants que représentent ces agissements en plein milieu d’une circulation dense).