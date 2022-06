Bientôt des bornes de recharge dans les lampadaires

Soyons honnêtes, une borne de recharge n'est pas un des éléments du mobilier urbain les plus esthétiques et cela entraîne souvent des travaux importants pour son installation. Pourquoi ne pas la rendre plus discrète et surtout profiter des infrastructures existantes.

C'est en partant de ce postulat que la société Ubitricity, filiale de Shell vient de mettre au point des bornes se fixant sur les lampadaires. Dénommées Heinz, ces bornes proposent une capacité de charge de 3,7 kW et sont destinés avant tout à toutes les propriétaires qui ne possèdent pas de moyen de recharge à domicile. Les prises sont montées le long du lampadaire utilisent le réseau électrique du lampadaire, ce qui réduit la facture pour l'installation. Pour le règlement, il suffit juste de scanner le QR Code présent sur le fameux lampadaire afin de régler son plein. Un abonnement auprès d’un fournisseur de services de mobilité est également possible.

Développées principalement afin de répondre à un appel d’offres de Berlin dans le cadre d’un projet d’amélioration de la qualité de l’air financé par le gouvernement fédéral, ces bornes vont prochainement fleurir dans la capitale allemande. 1 000 exemplaires devraient prendre place.

Après l'Allemagne et la Grande Bretagne, Ubitricity commence à s'implanter dans l'Hexagone grâce à un dispositif équivalent appelé "étoile". D'une puissance de 5,5 kW, ces bornes commencent d'ores et déjà à être installées. À l’heure actuelle, seule une vingtaine de bornes de recharge de ce genre a été déployée du côté de Calais.